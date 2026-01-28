川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數

財政部長貝森特2025年12月17日在華府財政部出席「川普帳戶」官方網站發布記者會。(路透)

川普總統日前在真實社群發文，點名南韓 國會遲未通過美韓貿易協議 並正式立法，將把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅 項目稅率調高。財政部長貝森特28日表示，在南韓國會通過相關貿易協議之前，該協議尚不具效力。

韓國時報報導，貝森特是在接受CNBC專訪時發表上述看法。他指出：「南韓國會尚未通過這項貿易協議，因此，在完成批准之前，並不存在貿易協議。」被問到在南韓國會批准前，南韓是否將面臨25%關稅時，貝森特回應說：「我認為這有助於推動事情向前發展。」

報導指出，貝森特顯然是指南韓執政黨共同民主黨於11月提交的一項法案，該法案旨在促進韓美貿易協議的執行，目前仍在國會審議中。與此同時，南韓產業通商資源部長官金正寬正準備訪問美國，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）舉行會談，以因應再度升溫的貿易緊張局勢。

南韓總統府政策室長金容範28日表示，為了緩解華府對美韓貿易協議落實進度的疑慮，韓方將向美國說明國會為通過相關《特別投資法案》所採取的作為。他指出，川普日前針對關稅發出的威脅，似乎與立法進程較預期緩慢有關，「美方的不滿，似乎完全源於法案在國會延宕」。

金容範說，華府對國會審查過程顯然感到不耐，政府將加強與國會議員的溝通，推動法案盡快過關，最快可能於2月完成。他強調，韓方將冷靜應對，並向美方詳細說明政府與國會皆在努力推進相關程序，同時尋求解決方案；即使在法案正式通過前，南韓政府也將考慮先行審查潛在投資項目，作為全面實施前的準備。

南韓MBN新聞報導，儘管川普政府近日頻頻釋出將對南韓提高關稅的訊號，但相關行政命令或關稅調整措施，至今仍未正式發布或見於官方公報。