美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普6日於華府出席眾議院共和黨年度議題會議。(路透)
美國總統川普6日於華府出席眾議院共和黨年度議題會議。(路透)

美國總統川普於美東時間12日宣布，即刻起對與伊朗貿易國課徵25%關稅。華爾街日報報導，中國是伊朗最大貿易國家恐首當其衝，但川普此舉也可能反噬，衝擊美中在川習會後談成的貿易休兵協議，並影響川普預定4月訪中行程。

川普未說明這項命令的法律依據，但過去類似的關稅威脅多以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）為依據。白宮迄今未公布任何配套措施，因此仍不清楚這項25%關稅是否會在現行稅率之上另行加徵。

根據麻省理工學院旗下開源資料平台「經濟複雜度觀測站」資料，中國是伊朗最大貿易夥伴；其他主要貿易國包括土耳其、印度、巴基斯坦與亞美尼亞。另據俄羅斯國營塔斯社報導，俄羅斯與伊朗於2025年簽署自由貿易協定，帶動兩國商業往來增加。

華爾街日報指出，美國若再對中國加徵關稅，可能衝擊去年10月底川習會後形成的貿易休兵，並影響川普預定4月訪中行程。

另外，川普去年才與巴基斯坦達成涉及貿易與石油開發的協議；美國也仍與印度進行貿易談判，而印度部分因購買受制裁的俄羅斯石油，目前已遭川普課徵50%關稅。

川普此番關稅動作，正值美國最高法院審理「對等關稅」援引IEEPA是否正當之際，最高法院最快預計14日作出裁決。

川普 關稅 伊朗

