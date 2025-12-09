川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位

川普總統宣布補助受到關稅和通膨影響的農民120億元，經費則來自關稅收入。（路透）

大部分農民一向支持川普 總統，但他激進的貿易政策、頻繁變動的關稅稅率將他的忠實支持者愈推愈遠；川普8日宣布了一項120億元的農業援助計畫，望幫助那些因關稅而遭受成本上漲打擊、難以銷售農作物的農民。

美聯社、華爾街日報報導，川普與農業部長羅林斯(Brooke Rollins)、農業州的議員、一些農民8日在白宮 舉行會議，並宣布了該補助計畫。川普表示：「我們研究了他們受到的損失。」並說該資金將來自關稅收入。

羅林斯表示該計畫的直接金額為110億元，白宮稱這筆錢將以一次性付款的形式發放給種植行栽作物(row-crop)的農民，預留10億元給特殊作物農民，直到更了解這些農民的處境；援助款項將於明年2月底到位。

此舉呼應川普第一任期在美中貿易戰 期間對農民的補貼措施，當時美中同樣深陷貿易戰，而此時正值共和黨議員對農民遭受經濟困境日益感到不耐之際，他們要求政府在明年期中選舉前正視問題的呼聲持續高漲。

這項120億元的援助計畫規模，大致相當於2024年度美國對中國出口的大豆總額，或2024年度美國對中國出口農產品總額的一半。大豆和高粱是受貿易戰影響最大的作物，因為它們每年有一半以上用於出口，其中大部分銷往中國。川普第一任期貿易戰時，政府向農民發放了約230億元的補償金，當時農業部估計大豆農的損失佔總損失的70%以上。從那時起，中國就一直在準備放棄美國農民，並投入大量資金改善巴西等國的農業供應鏈，以填補市場缺口。

農民們感謝援助計畫，但他們也認為這可能僅小有幫助，並不能解決成本飆升、市場不確定性等根本問題。農民們表示希望透過出售農作物獲利，而不是依靠政府援助來維持生計。肯塔基州豆農、美國大豆協會主席拉格蘭(Caleb Ragland)稱「這只是一個開始，我認為我們需要尋找其他融資管道，並且需要讓市場運作。我們希望能夠靠市場謀生。」

自川普10月底宣布協議以來，中國已採購超過280萬公噸大豆，這僅相當於承諾數量的四分之一左右，但財政部長貝森特(Scott Bessent)表示中國預計在2月底前實現其目標，這仍比白宮最初承諾的時間晚了兩個月。