我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擁2026世界盃門票者「優先簽證面談」川普：確保輕鬆入境

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

瑞士靠企業領袖遊說降美關稅遭批「投降」經長：沒把靈魂賣給魔鬼

編譯周辰陽／即時報導
瑞士與美國於14日宣布達成框架性貿易協議，美方將瑞士進口產品的關稅從39%下調至15%。圖為瑞士蘇黎世利馬特河和聖母大教堂的無人機空拍影像。（路透）
瑞士與美國於14日宣布達成框架性貿易協議，美方將瑞士進口產品的關稅從39%下調至15%。圖為瑞士蘇黎世利馬特河和聖母大教堂的無人機空拍影像。（路透）

美國與瑞士於14日宣布達成框架性貿易協議，美方將瑞士進口產品的關稅從39%下調至15%，而瑞士企業則承諾在2028年底前向美國投資2000億美元。然而，這項仍在初步階段的協議已在瑞士引發爭議，政商界認為是為國家帶來「重新開始」的契機。批評者則警告，這等同於向白宮出賣自己。

瑞士因總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）始終無法說服川普撤除關稅，改派勞力士執行長在內的頂尖企業領袖組成代表團前往白宮，帶上特製勞力士桌鐘與一公斤重訂製金條等禮物，成功說服美國總統川普大幅調降關稅。

儘管瑞士的遊說行動協助達成協議，但隨後仍招致批評。例如，瑞士綠黨形容此為「投降協議」，也質疑企業主管參與，指出政府是以「值得懷疑的方法與黃金禮物」換得協議。黨魁馬佐尼（Lisa Mazzone）據報表示，「瑞士經濟精英與聯邦委員會正向川普低頭」，消費者與農民恐怕將付出代價。

瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）否認協議構成向川普投降，並為動員企業領袖的做法辯護。他於周末受訪時強調：「我們沒有把靈魂賣給魔鬼。」並表示對協議「相當滿意」，但仍認為未來有調整與改善空間。

他說：「如果我們能回到零關稅，我會感到非常自豪。這是一條漫長的道路，而現在的結果已是我們能爭取到的最佳成果。最重要的是，這項協議為接下來的談判奠定基礎。」

帕梅林指出，企業主管赴華府只是向美方「說明自身立場」與關稅對貿易的衝擊，但也承認確實對談判帶來正面效果。他說：「這確實是真的，他們之所以有影響力，是因為在美國擁有許多良好的人脈，而且不僅限於川普家族。有些人與川普是朋友，因為他們一起打高爾夫。我不打高爾夫，這或許是我的缺點，但人生就是如此。」

CNBC報導，瑞士產業界對達成框架協議確實鬆了口氣，但協議距離真正落實仍有一段路。不僅關鍵細節仍待談判，協議本身也缺乏約束力，最終版本尚需瑞士議會批准，甚至可能走到全民公投。

瑞士 川普 關稅

上一則

美國中東政策大轉變 川普同意售沙國最先進F-35戰機

延伸閱讀

美國中東政策大轉變 川普同意售沙國最先進F-35戰機

美國中東政策大轉變 川普同意售沙國最先進F-35戰機
安理會通過美版加薩20點計畫 川普讚「最重大決議」

安理會通過美版加薩20點計畫 川普讚「最重大決議」
川普：願與馬杜洛對話 不排除向委內瑞拉派兵

川普：願與馬杜洛對話 不排除向委內瑞拉派兵
重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

熱門新聞

彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳