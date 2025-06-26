美放行乙烷出口赴中卻禁卸貨 意在迫使中方恢復稀土出口

乙烷是德州西部頁岩油田生產的副產品，是中國幾乎完全仰賴美國進口的重要原料。（美聯社）

川普 政府最近放寬對石化原料乙烷的出口管制，象徵美方在對中國貿易談判上小幅讓步。

彭博引述知情人士報導，美國能源公司Enterprise Products Partners和Energy Transfer獲准將乙烷裝船運往中國港口，但仍不得卸貨給中國企業使用。美國商務部轄下的工業與安全局（BIS）上周四致函 Enterprise ，在未取得進一步授權前，「不得完成」對中乙烷出口。Energy Transfer也已接獲相同通知。

美國石油業者已向政府反映，相關限制對美國自身傷害更大。乙烷是中國幾乎完全仰賴美國進口的重要原料，如今被當成貿易戰籌碼，不僅干擾供應鏈，還得改運他地。

乙烷是德州西部頁岩油田生產的副產品。美國庫存水位攀升，原本專跑美中固定航線的乙烷運輸船卻被迫停航，或轉往印度等其他市場。

截至上周，英力士（INEOS） 集團有一艘滿載乙烷的運輸船待命出航，Enterprise Products Partners 則有三到四艘貨輪陷於無法交貨的困境。

出口許可規定修改後，雖讓先前卡在美國墨西哥灣 沿岸裝貨碼頭的乙烷船終於能啟程前往中國，有助紓解當地壅塞，但Vortexa美洲區市場分析主管哈特克（Samantha Hartke）指出：「問題仍在於，這些船到了目的地之後該怎麼辦？」

川普政府此舉等於是爭取時間，以便美方能更確定中方對稀土 材料出口的立場。稀土是本月美中達成貿易架構中的關鍵，而從休士頓出發運送乙烷的船隻，航程通常約需30天。

在本月的美中貿易談判前，華府已管制晶片設計軟體、噴射引擎和乙烷等對陸出口，藉此迫使陸方在稀土出口讓步。