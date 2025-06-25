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中稀土優勢將發酵？瑞銀預估：美對中關稅 年底降至30-40%

記者陳湘瑾／台北即時報導
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瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清，25日出席瑞銀財富管理舉辦的「2025年下半年經濟展望」。（記者陳湘瑾／攝影）
瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清，25日出席瑞銀財富管理舉辦的「2025年下半年經濟展望」。（記者陳湘瑾／攝影）

瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清25日表示，預估到年底，美國對中國關稅會降至30-40%。從今年第1季表現來看，中國今年GDP增長預計為4.5%以上，若中國政府採取大規模赤字方案，則有望達到5%以上。

鄭汪清25日在瑞銀財富管理舉辦的「2025年下半年經濟展望」活動指出，預估到年底時，美國有效關稅稅率將落在15%左右，但不確定性仍高，對中國的有效關稅稅率則會降至30-40%，全球其他地區的關稅則在10-15%之間。

鄭汪清表示，中國目前的優勢是稀土，尤其重稀土在全球市占率為98%，在電動車、雷射等電子產品裡都會用到，以此預估中美應該是會談判，並將關稅降到30-40%。

對於中國今年的經濟展望，鄭汪清表示，中國第1季的GDP增長超過預期，背後是來自於很多美國買家提前進口，所以中國出口大漲，但第一季的成績是不可持續的，預估2、3季經濟增長率會比較慢。

他指，若是用第1季的表現來看，預測今年經濟增長率會達4.5%以上，若政府採取大規模赤字方案，中國經濟增長有望達到5%以上。不過目前還未採取大規模行動，則是因為還在看關稅後續影響。

而中國繼3月由美國第2大債主退居第3大債主後，4月持有規模降至7572億美元，是2009年以來近16年最低。鄭汪清表示，中國將原本很大一部分放在美債的資產轉而放在黃金，因為央行對黃金的需求非常高，除非中國出口下降，對黃金的需求才會比較低。

至於中國的房地產方面，他分析已經開始穩健，但還未看到復甦前景。他指，從中國70個中大城市新建住宅月度銷售量來看，數字波動還是很高，但這陣子買賣容量已經開始比較穩定，庫存率也開始下降。

看待人民幣匯率方面，他評估可能會升值到7.14、7.16元人民幣/美元左右，鄭汪清指出，最重要的原因是，覺得中國央行不會透過貨幣貶值去對抗美國關稅。

鄭汪清預估，美國聯準會在今年9月會開始降息，到年底可能降50個基點，美元應該是會走弱。如果以實際回報來看，明年美元回報會愈來愈低，因為經濟開始走緩，利率開始走低，加上通脹會漲，用美元實際利率來計價的話，回報就會愈來愈低。

瑞銀台灣區總經理及財富管理負責人蘇韋毓也提醒，隨著美國財政赤字擴大，美元有可能再度走平，過去認為地緣風險高，美元是自然的避險貨幣，但實際來看美國長遠償債能力、發債能力等，能看得出來美元長期會走弱，因此資產配置上要考慮多元化和避險工具。

瑞銀台灣區總經理及財富管理負責人蘇韋毓（左）及瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區...
瑞銀台灣區總經理及財富管理負責人蘇韋毓（左）及瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清。（圖／瑞銀財富管理提供）

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