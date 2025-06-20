南韓對美經常帳順差創史上新高 加重關稅談判壓力

現代汽車因生產基地仍多集中在南韓本土，比其他車廠更容易受到美國關稅波及。(美聯社)

南韓 去年對美國經常帳順差創下新高，無形中更增添總統李在明和美國總統川普 爭取貿易協議所面臨的挑戰。

南韓央行周五公布，南韓2024年對美經常帳順差高達1,182億美元，寫下歷史新高，2019年以來年年增加，反映雙方貿易關係日益緊密，也帶來新的摩擦風險。

這個數據再次印證南韓對美順差規模之大，南韓已被川普列為加劇美國貿易逆差的十大國家之一。

李在明原訂本周在加拿大G7峰會上和川普舉行場邊會談，但川普因中東情勢緊張升溫提前離席，會面臨時取消。據了解，李在明希望能趕在7月調高基準關稅 前和美方達成協議。

西江大學經濟系副教授許俊榮（音譯）說：「目前還很難預料川普或其他國家會怎麼因應，變數太多，對GDP的衝擊雖可能很大，但要精確估算不容易。」

許俊榮估算，若實施所謂對等的25%關稅，南韓整體出口恐下滑2%，對GDP成長的最大影響可能多達0.7個百分點。

美國是南韓第二大外銷市場，僅次於中國大陸，去年占南韓出口總額18.7%，金額達1,278億美元。美國貿易代表署數據顯示，2024年美國對南韓貿易逆差為660億美元，居雙邊逆差第八名。這樣的數字勢必引發川普關注，他向來將持續的貿易逆差視為國安危機。

南韓對外貿易集中於少數幾個關鍵產業。根據產業通商資源部統計，2024年半導體出口總額達1,419億美元，占全國出口約21%；汽車居次，超過10%；鋼鐵產品則接近5%。

汽車對美國市場依賴尤為明顯，占南韓對美出口總額逾1/4。其中，現代汽車因生產基地仍多集中在南韓本土，比其他車廠更容易受波及。為降低衝擊，現代今年3月已宣布將在美國投資210億美元，用於汽車生產和相關計畫。

半導體目前尚未被直接納入個別產業關稅對象，但隨著美方考慮更廣泛的科技貿易限制，相關審查壓力明顯升高。美國商務部預計數周內將公布「232條款」調查結果，這項調查針對被視為攸關國安的產業，包括半導體在內。

南韓汽車、半導體和電池等產業在拜登政府任內投入數十億美元赴美建廠、強化供應鏈，以取得抵稅優惠資格。這些投資如今可望部分抵消川普加徵關稅的衝擊，最終也會導致南韓對美貨品出口減少，縮小雙方貿易順差。

同時，南韓企業在美直接投資日增，帶動股息和利息收入成長，推升主要所得帳順差規模。南韓央行表示，去年主要所得帳順差也創下新高，占對美經常帳順差近16%。