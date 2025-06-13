路透：鴻海97%印度製iPhone直銷美國 助蘋果因應川普關稅

鴻海97%印度製iPhone銷往美國。(路透)

根據路透取得的報關資料顯示，今年3至5月，鴻海 自印度 出口的iPhone 幾乎全數運往美國，比率高達97%，遠高於2024年平均的50%。可見蘋果為避開川普對中國製產品課徵的高額關稅，正重新調整供應鏈布局。

資料指出，鴻海3至5月自印度出口iPhone金額達32億美元，其中平均97%流向美國；過去這些手機還會分銷至荷蘭、捷克和英國等市場。

今年5月，鴻海對美出貨的印度製iPhone金額接近10億美元，僅次於3月創下的最高紀錄13億美元。

印度和多數美國貿易夥伴一樣，須繳10%的基本關稅，目前正設法談成協議，以免被課以川普4月宣布後又暫緩的26%「對等」關稅。

今年前五個月，鴻海已自印度向美國出貨iPhone，金額達44億美元，超越2024年全年總額37億美元。

蘋果為規避關稅、避免自中國輸美手機成本飆升，正加速印度產線。今年3月，蘋果包機將價值約20億美元的iPhone 13、14、16和16e運往美國。

路透報導，蘋果也遊說印度機場當局，將南部泰米爾納德省清奈機場的報關時間從30小時縮短至6小時；這座機場是iPhone出口的重要樞紐。

市調機構Counterpoint Research資深分析師辛哈（Prachir Singh）說：「我們預估，2025年印度製iPhone將占全球出貨量25%至30%，高於2024年的18%。」

報關資料顯示，印度另一家規模較小的iPhone供應商塔塔電子（Tata Electronics）今年3、4月平均將近86%的產量運往美國；5月數據尚未公布。

資料顯示，隸屬印度塔塔集團的塔塔電子去年7月才開始出口iPhone，去年僅有52%的出貨流向美國。

蘋果歷來每年在美國銷售逾6000萬支iPhone，其中約80%為中國製造。