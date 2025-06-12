川普曝美中協議框架：美對中關稅降至55% 將獲中稀土

美中兩國第二輪關稅談判獲致框架協議，等待川普（左）和習近平（右）核定。川普總統也可望接受中方邀請9月訪問北京，可能也是促成談判的原因之一。（美聯社）

美中兩國在倫敦舉行高層貿易談判後，川普 總統11日透過社群媒體發布美中新貿易協議大致「框架」表示，「我們總共要徵收55%關稅 ，中國要徵收10%。這是兩國雙贏。」川普表示，美國將從中國獲得急需的磁鐵及稀土 礦物，美國將以允許中國公民取得前來美國大學就讀的簽證，作為回報。

白宮官員表示，川普所說的徵收中國55%關稅，並非新關稅，而是包括為芬太尼徵收20%關稅、10%「對等」關稅，以及在今年之前已實施的現有25%關稅。

川普並未完全說明美國做出哪些讓步；北京也尚未確認談判代表達成的具體內容，中國國家主席習近平和川普也尚未簽署協議。倫敦會談的美方代表是美財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)和美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)，中國代表團由國務院副總理何立峰率領。

盧特尼克：不會給中最好的晶片

會談結束後，盧特尼克11日在CNBC節目中公開保證，即使華府和北京尚未達成最終貿易協議，但美國對中國進口產品的關稅不會再作改變。

至於中方想要的晶片解禁，盧特尼克表示，美國不會給中國最好的晶片。至於是否會有限度鬆綁，雙方都未透露明確訊息。

盧特尼克表示，本周倫敦談判重點是「達成日內瓦休戰協議(Geneva truce)」。

盧特尼克指的是，5月美中經貿會談在瑞士日內瓦舉行後，雙方貿易及關稅爭端按下暫停鍵，但北京仍繼續拖延稀土及其他製造汽車、晶片等產品所需元素的出口許可證批准，美國不滿中國「違約」，決定以限制核發中國學生赴美就讀大學簽證，作為報復；美中貿易休戰協議因此面臨破局風險。

盧特尼克表示，「我們當時彼此都很惱火」，但川普上周與習近平一對一通話後「改變了一切」。

中礦物許可期限6個月 仍掌優勢

但特別的是，華爾街日報報導，中國同意向尋求從中國進口稀土和磁鐵的美國公司，發放為期六個月的臨時許可證。意味北京得以每六個月重新審視其頒發許可證的決定，使其在關稅戰再次觸發時擁有優勢；但美國公司的供應鏈也將因此面臨不確定性。

美放行飛機引擎、乙烷和留學生

做為交換，美方同意放寬最近設下出售產品給中國的限制，例如噴射機引擎和零件 ，以及乙烷。

喬治梅森大學梅卡圖斯中心(George Mason University’s Mercatus Center)高級研究員德·魯吉 (Veronique de Rugy) 認為倫敦協議只是美中「握手言和」，「隨時可能改變」。

根據新華社報導指出，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美雙方團隊深入交流，就落實兩國元首6月5日通話，以及日內瓦會談共識達成框架。