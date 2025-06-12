川普曝美中協議框架：美對中關稅降至55% 將獲中稀土
美中兩國在倫敦舉行高層貿易談判後，川普總統11日透過社群媒體發布美中新貿易協議大致「框架」表示，「我們總共要徵收55%關稅，中國要徵收10%。這是兩國雙贏。」川普表示，美國將從中國獲得急需的磁鐵及稀土礦物，美國將以允許中國公民取得前來美國大學就讀的簽證，作為回報。
白宮官員表示，川普所說的徵收中國55%關稅，並非新關稅，而是包括為芬太尼徵收20%關稅、10%「對等」關稅，以及在今年之前已實施的現有25%關稅。
川普並未完全說明美國做出哪些讓步；北京也尚未確認談判代表達成的具體內容，中國國家主席習近平和川普也尚未簽署協議。倫敦會談的美方代表是美財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)和美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)，中國代表團由國務院副總理何立峰率領。
盧特尼克：不會給中最好的晶片
會談結束後，盧特尼克11日在CNBC節目中公開保證，即使華府和北京尚未達成最終貿易協議，但美國對中國進口產品的關稅不會再作改變。
至於中方想要的晶片解禁，盧特尼克表示，美國不會給中國最好的晶片。至於是否會有限度鬆綁，雙方都未透露明確訊息。
盧特尼克表示，本周倫敦談判重點是「達成日內瓦休戰協議(Geneva truce)」。
盧特尼克指的是，5月美中經貿會談在瑞士日內瓦舉行後，雙方貿易及關稅爭端按下暫停鍵，但北京仍繼續拖延稀土及其他製造汽車、晶片等產品所需元素的出口許可證批准，美國不滿中國「違約」，決定以限制核發中國學生赴美就讀大學簽證，作為報復；美中貿易休戰協議因此面臨破局風險。
盧特尼克表示，「我們當時彼此都很惱火」，但川普上周與習近平一對一通話後「改變了一切」。
中礦物許可期限6個月 仍掌優勢
但特別的是，華爾街日報報導，中國同意向尋求從中國進口稀土和磁鐵的美國公司，發放為期六個月的臨時許可證。意味北京得以每六個月重新審視其頒發許可證的決定，使其在關稅戰再次觸發時擁有優勢；但美國公司的供應鏈也將因此面臨不確定性。
美放行飛機引擎、乙烷和留學生
做為交換，美方同意放寬最近設下出售產品給中國的限制，例如噴射機引擎和零件 ，以及乙烷。
喬治梅森大學梅卡圖斯中心(George Mason University’s Mercatus Center)高級研究員德·魯吉 (Veronique de Rugy) 認為倫敦協議只是美中「握手言和」，「隨時可能改變」。
根據新華社報導指出，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美雙方團隊深入交流，就落實兩國元首6月5日通話，以及日內瓦會談共識達成框架。
李成鋼表示，中美雙方團隊在倫敦的磋商溝通是非常專業、理性、深入、坦誠的，並指出，雙方將向各自國家領導人匯報此次會議情況以及原則上達成的措施框架。
上一則
美伊核談判陷僵局 中東緊張…美撤部分駐外人員及軍眷
下一則
FB留言