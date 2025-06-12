分析：美中協議缺細節、不確定性高 埋衝突伏筆

美國商務部長盧特尼克10日在倫敦參與美中貿易談判，在會場蘭卡斯特府接受媒體提問。（路透）

美中談判代表在倫敦達成貿易協議 框架，絕大多數投資者希望這兩個全球最大經濟體，能夠達成持久解決方案，同時防止市場進一步混亂，然而雙方並未披露他們敲定的架構具體內容，路透及華爾街 日報等綜合了來自新加坡 、紐約等地的分析師指出，美中未來仍然存在潛在的關稅衝突。

盡管達成協議框架而休戰，但貨幣及股票投資者的反應仍然謹慎，華爾街股市及美元小幅下跌，只有中國股市小漲至三個星期高點，這表明由於缺乏細節，意味著未來的不確定性仍然很高。

對沖基金MAI Capital Management 首席市場策略師格里辛蒂 (Chris Grisanti) 認為，美中雙方都聲稱自己的要求得到了滿足，然而由於缺乏細節，說明了問題遠未解決。唯一的正面訊號是，倫敦會談顯示雙方都採取了務實態度。

風險資產管理公司 Wealthspire Advisors 駐紐約高級副總裁普爾舒 (Oliver Pursche ) 指出細節決定成敗，從另一角度看，美中似在建立進一步談判的框架，這與「協議已成定局」的說法完全相反。

華爾街日報則指出，美中談判代表並未披露敲定的框架具體內容，顯示美方將需要川普批准，才能應中方要求取消部分管制措施，但這樣一來也埋下衝突的伏筆。

法國外貿銀行 (Natixis) 大中華區資深經濟師徐建煒表示，美中談判代表現將各自回報領導人及拍板，顯見一些分歧或未解決的細節仍需要內部討論。盡管敲定框架反映雙方履行緩和局勢及持續對話的承諾，但不能確定會否促成具體協議或取得實質性突破。

BCA Research 首席全球策略師巴瑞辛 (Peter Berezin) 說，框架協議實際反映只取得輕微進展，倫敦「協議」只是讓情況回到5月日內瓦會談後的狀態。

對於倫敦會談的結果，投資者反而更關注5月消費者物價指數 (CPI) 。分析師認為，市場對貿易談判已不再過度抱有期待，普遍預期談判將是漫長過程。