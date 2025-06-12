倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

當中方要求美國解禁晶片時，貝森特突然反問，可以帶兩枚中國製的極音速飛彈回家嗎？使中方知難而退。（路透）

商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick)11日接受訪問表示，美中在倫敦會談期間，中方要求美國取消晶片出口管制；財政部長貝森特 (Scott Bessent)突然對中方代表說道：「我想要兩枚你們最好的極音速飛彈 (hypersonic missiles)」，中方知難而退，雙方會談氣氛反而緩和。

商務部長：不給中最好晶片

盧特尼克在川普宣布美中達成協議後數小時，接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時表示，「中方一直試圖要我們取消晶片出口管制」，但「我們不會把最好的晶片給中國」。

盧特尼克表示，顯然當時大家都沒有料到貝森特會拋出極音速飛彈的提議，但「這招確實讓人卸下防備，我們高度尊重對方，這是正確的做法。沒有尖叫、咆哮等等，我們彼此尊重，直搗議題核心，我們的領袖希望事情有好的結果。他們希望進展順利，而我們確保任務達成」。

美中兩國代表今年5月在瑞士日內瓦談判時，貝森特同樣出過奇招。他抓一把桌上的砂糖形容，這個份量的芬太尼就可以殺死會議室所有人；他再抓起更多糖指，這個量的芬太尼可以殺死全日內瓦的人。讓中方了解芬太尼的危害。

敏感議題 未激怒中方代表

「每日郵報」11日報導，川普總統的貿易代表在美中貿易談判中提及中國的極音速飛彈，但令人驚訝的是，這不僅未導致談判破裂，反而緩和緊張情勢。

極音速飛彈是個敏感議題，美軍向來非常注意中國在先進武器研發方面的進展；這種飛彈的飛行速度可達音速五倍以上，且能在飛行期間調整航向，這使解放軍的極音速飛彈對美國海軍優勢及其強大的航母戰艦投射能力構成威脅。

這段插曲發生在美中代表於英國倫敦舉行的兩天談判期間，中國於會中再次要求取得美方最先進的晶片技術；美國向來反對，憂慮中國再次利用美國技術在軍武領域領先。

貝森特說道，「你們想要解除出口管制嗎？好呀，我想要帶兩枚你們最好的極音速飛彈回家，可以嗎？」

極音速飛彈 可擊沉10航母

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)就任前，曾於去年11月示警，中國的極音速飛彈「可在衝突開始的20分鐘內，擊沉十艘航空母艦」，這形同摧毀整個艦隊。

盧特尼克表示，貝森特的奇招不僅未激怒中國談判代表，反而打破僵局。