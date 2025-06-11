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美中貿易談判達成的框架協議 專家懷疑是「表面和解」

編譯季晶晶／綜合外電
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美國和中國在倫敦舉行的貿易談判，達成框架協議。（路透）
美國和中國在倫敦舉行的貿易談判，達成框架協議。（路透）

美中官員在倫敦舉行為期兩天的會談後，宣稱達成原則性框架，將回報給兩國領袖；分析人士懷疑，雙方在解決出口管制的問題上可能只達成了一些表面的和解和共識，因為實際需要解決的問題太複雜、牽涉到的美國機構太多，還需要更長的時間深入協商。

此次會談焦點在於中國限制稀土和磁鐵出口，以及美國對中國取得關鍵技術實施出口管制，包括晶片設計軟體和AI晶片。

在談判落幕前，地緣政治顧問公司DGA-Albright Stonebridge Group的合夥人Paul Triolo指出，北京顯然在稀土問題上「嚐到甜頭」，如果美國不採取明確且重大的對稱性措施，北京不會讓步。但那些措施可能很難對國內選民交代。

Triolo指出，稀土已經是中國國家安全的重點，北京可以說，絕不允許自家的釤鈷磁鐵被裝在可能參與中美台海衝突的F-35戰機上。

他猜測北京會要求，華盛頓至少必須解除對半導體設計工具、飛機相關部件和技術、化學品，以及高純度石英等關鍵材料的限制。

但美中想要在貿易和技術限制上發生實質改變，所需的談判過程非常複雜，不僅涉及商務部和貿易代表的意見，還要考慮情報界、國會以及其他與美國出口管制相關機構的立場和要求，一次倫敦會議無法解決。

瑞銀全球財富管理全球股票首席投資長Ulrike Hoffman-Burchandi撰寫報告說，美國可能在繼續嚴控先進製造設備的情況下，取消對低端AI晶片和半導體的一些限制，交換中國逐步鬆綁近期的稀土管制。

Hoffman-Burchandi說，市場短期內可能得到安撫，但全球經濟前景仍不明朗，尤其是依賴中國進口材料的產業。

稀土 AI 商務部

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