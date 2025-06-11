上訴法院批准：川普關稅可暫維持

世界銀行下修今年經濟成長率至2.3%。圖為位於華府的世界銀行總部大樓中庭。(路透)

聯邦上訴法院10日已批准暫時維持川普關稅 ，並同意7月31日審理辯論，這意味著關稅可能至少在未來兩個月內持續有效。川普上台後，於4月宣布對等關稅政策，後又宣布暫緩90天，以利談判。5月28日，美國國際貿易法院裁定擋下川普關稅；29日聯邦巡迴上訴法院則支持川普關稅；川普政府隨即請求維持關稅。

今年經濟成長率 世銀下修至2.3%

川普總統的關稅政策衝擊全球經濟，面對關稅所帶來貿易障礙和市場的不安定因素，世界銀行(World Bank)近日公布最新的世界經濟展望報告，下修今年經濟成長率至2.3%；世界銀行也評估這個10年可能是自1960年以來，經濟成長最疲弱的10年。

如今90天的暫緩期剩下不到一個月的時間，世界銀行公布最新的經濟展望報告，預估今年經濟成長率為2.3%，不但低於去年的2.8%，也低於今年1月的預估值2.7%。

世界銀行也預估2026年和2027年的經濟成長率分別為2.4%和2.6%；世界銀行對於明年的經濟成長率評估也低於1月的預測。

在美國方面，世界銀行預估美國今年經濟成長率為1.4%，遠比1月時預估的2.3%來得低，也低於去年的經濟成長率2.8%；在中國的部分，世界銀行維持4.5%的經濟成長率，與今年1月相同。

世界銀行指出，貿易障礙和全球政策環境的不確定因素導致全球經濟成長遲緩，尤其是急劇增加的關稅；不過，雖然經濟成長疲軟，世界銀行表示，目前尚不預期全球經濟會落入大蕭條 ，但世界恐怕正面臨1960年代以來，成長最疲弱的10年。

世界銀行首席經濟學家吉爾(Indermit Gill)在報告中指出，今天的世界經濟再度面對亂流，若不快速修正軌道，有可能對生活水平造成很深的傷害。

吉爾在報告中呼籲說，應該重建貿易關係，他認為經濟合作對所有國家都是最好的方法；吉爾指出，世界銀行的分析顯示，如果世界的關稅減半，全球今年的經濟成長率可以增加0.2%。

除此之外，吉爾也呼籲各國應該正視修正政府財政、減少財政赤字，同時加速增加工作機會的速度。