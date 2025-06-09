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川普關稅政策發酵 華盛頓州港口吞吐量暴跌

編譯俞仲慈／即時報導
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川普政府高關稅政策，造成船舶取消定期停靠，已波及港口吞吐量和整體經濟。西雅圖港口示意圖。(路透資料照)
川普政府高關稅政策，造成船舶取消定期停靠，已波及港口吞吐量和整體經濟。西雅圖港口示意圖。(路透資料照)

川普總統宣布對進口產品全面課徵高關稅以來，華盛頓州西雅圖(Seattle)和塔科馬(Tacoma)港口吞吐量5月創下連續四周減少新紀錄，同時國際進口量較前一周減少27.7%，較2024年單周平均量更是驟降41%。

新聞周刊(Newsweek)報導，根據西北海港聯盟(Northwest Seaport Alliance)統計發現，卡車運輸量較前一周減少26%，比2024年5月每周平均值下降35.4%。

同時聯邦財政部公布4月份進口關稅收入159億元，5月則進一步減至96億元，顯示川普政府高關稅政策，造成船舶取消定期停靠，已經波及港口吞吐量和整體經濟。

伊利諾伊州「鮑爾斯金融集團」(Powers Financial Group)創辦人鮑爾斯(Drew Powers)指出：「今年稍早為了避開關稅，西北岸港口貨運量激增，如今航運業面臨崩盤。」並強調：「這不僅是進口問題，港口貨運取消量增加33%，我認為情況會先惡化、然後再好轉。」 

盡管川普政府宣布暫停部分關稅，但10%基本關稅仍影響許多中小企業生存，馬汀田納西大學(University of Tennessee at Martin)財經講師畢尼(Alex Beene)直言：「零售業最重要就是獲利，雖然原訂的高關稅措施已經暫停實施，但關稅仍比數月前高。」並補充道：「企業對於進口商品的數量更加精挑細選，造成港口吞吐量減少。」

金融專家萊恩(Michael Ryan)也指出：「港口吞吐量暴跌正是關稅效應的典型案例，完全符合經濟學家警告，一旦進口商品漲價，需求就會急劇下降，因此受害範圍並不侷限於碼頭。」

隨著國際貿易量減少，自營商與中小企業首當其衝面臨生存危機，鮑爾斯直言：「企業倒閉、商店閒置，不動產抵押被撤消，子女延後上大學，只有財力雄厚的大企業可以生存。」 

同時港口吞吐量銳減更是經濟發展一項警訊，萊恩指出：「道理很簡單，關稅提高成本，需求下降，整體經濟引擎減速。」並強調：「關稅是實實在在，損失正在增加並且深入經濟痛處。」 

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