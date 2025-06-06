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商長喊自力更生「美國製造避關稅」香蕉怎麼辦？

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商務部長喊自力更生「美國製造避關稅」香蕉怎麼辦？

編譯林文彬／綜合外電
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美國商務部長盧特尼克（左）和眾議院議員狄恩（右）5日就香蕉關稅唇槍舌戰。（路透）
美國商務部長盧特尼克（左）和眾議院議員狄恩（右）5日就香蕉關稅唇槍舌戰。（路透）

美國川普政府透過課徵關稅讓製造業工作機會回流的計畫已面臨一些阻礙，因為美國人想要的東西並非全部能在美國製造，例如香蕉。

美國商務部長盧特尼克5日在美國眾議院撥款委員會作證時，試圖消除外界對川普關稅提案的憂慮，堅稱美國和美國許多企業將學會自力更生。針對這番發言，民主黨籍眾議院議員狄恩（Madeleine Dean）似乎有備而來，旋即就香蕉關稅開始質詢盧特尼克。

狄恩說：「香蕉關稅是多少？美國人愛吃香蕉，我們每年買數十億根香蕉。」

盧特尼克對此回應，香蕉關稅因生產國而異，稅率通常是10%，狄恩接著指出沃爾瑪（Walmart）香蕉價格已上漲8%。盧特尼克隨後表示，隨著其他國家持續與美國達成新協議，香蕉價格將回跌，並重申如果在美國生產產品，就不會衍生出關稅。

就在盧特尼克強調在美國設立生產線能解決關稅問題的同時，狄恩拿起一根香蕉，打斷他的發言。狄恩說：「我們無法在美國種植香蕉。」

香蕉是美國人最喜歡的新鮮水果，妙佑醫療國際（Mayo Clinic）數據顯示，美國人每人平均每年吃掉約27磅香蕉。美國光是3月就進口約2.6億美元香蕉，瓜地馬拉、厄瓜多、哥斯大黎加、哥倫比亞及宏都拉斯，是美國香蕉主要供應國。

關稅 川普 眾議院

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