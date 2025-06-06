商務部長喊自力更生「美國製造避關稅」香蕉怎麼辦？

美國商務部長盧特尼克（左）和眾議院議員狄恩（右）5日就香蕉關稅唇槍舌戰。（路透）

美國川普 政府透過課徵關稅 讓製造業工作機會回流的計畫已面臨一些阻礙，因為美國人想要的東西並非全部能在美國製造，例如香蕉。

美國商務部長盧特尼克5日在美國眾議院 撥款委員會作證時，試圖消除外界對川普關稅提案的憂慮，堅稱美國和美國許多企業將學會自力更生。針對這番發言，民主黨籍眾議院議員狄恩（Madeleine Dean）似乎有備而來，旋即就香蕉關稅開始質詢盧特尼克。

狄恩說：「香蕉關稅是多少？美國人愛吃香蕉，我們每年買數十億根香蕉。」

盧特尼克對此回應，香蕉關稅因生產國而異，稅率通常是10%，狄恩接著指出沃爾瑪（Walmart）香蕉價格已上漲8%。盧特尼克隨後表示，隨著其他國家持續與美國達成新協議，香蕉價格將回跌，並重申如果在美國生產產品，就不會衍生出關稅。

就在盧特尼克強調在美國設立生產線能解決關稅問題的同時，狄恩拿起一根香蕉，打斷他的發言。狄恩說：「我們無法在美國種植香蕉。」

香蕉是美國人最喜歡的新鮮水果，妙佑醫療國際（Mayo Clinic）數據顯示，美國人每人平均每年吃掉約27磅香蕉。美國光是3月就進口約2.6億美元香蕉，瓜地馬拉、厄瓜多、哥斯大黎加、哥倫比亞及宏都拉斯，是美國香蕉主要供應國。