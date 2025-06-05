貿易戰意外發展：車廠擬為稀土移中國生產 打破川普製造回流夢

汽車製造商傳考慮把某些生產線轉移到中國，在這場川普總統掀起的貿易戰裡，將是令人意想不到的發展，因為川普原本用意是要讓製造業回流美國。（路透）

華爾街 日報(WSJ)4日報導，中國管制稀土 磁鐵(rare-earth magnets)出口，汽車製造商擔心生產線再過幾周恐將停擺，消息人士說，有四家主要汽車製造商正在考慮的變通之道是把部分生產線移到中國，例如在中國工廠生產電動馬達，或者把美國製造的馬達運往中國安裝磁鐵。

知情人士說，汽車製造商把某些生產線移到中國的辦法，可以避開中國的稀土磁鐵出口限制，因為禁令僅針對磁鐵而已，不包括零件成品。

報導指出，如果汽車製造商真的把某些生產線轉移到中國，在這場川普 總統掀起的貿易戰裡，將是令人意想不到的發展，因為川普原本用意是要讓製造業回流美國。

一名汽車製造商供應鏈經理說，受到中方禁令影響，磁鐵無法獲准出口，但如果可以證明磁鐵已在中國安裝於馬達當中，就能出口。

今年4月起，中國下令企業在出口鋱(terbium)、鏑(dysprosium)等稀土金屬製成的磁鐵之前必須申請許可。中國掌控全球大約90%的稀土金屬供應，稀土磁鐵可以在高溫底下運作，從智慧手機到F-35戰鬥機等現代科技都仰賴稀土磁鐵。

在汽車產業裡，稀土金屬讓電動車馬達能夠高速運轉，雨刷、車頭燈等非高端零件也要用到稀土。

受到稀土磁鐵幾乎斷供的影響，汽車製造商面臨要不要維持工廠營運的困難抉擇。「歐洲汽車供應商協會」(European Association of Automotive Suppliers)4日表示，歐洲多條汽車生產線與工廠已經關閉，隨著庫存用罄，未來幾周將出現更多衝擊。

越過大半個地球把半成品運送到中國安裝只有口香糖大小的稀土磁鐵，在製造過程當中將導致成本、時間雙雙增加。不過，對汽車製造商而言，或許這是完全關閉生產線之外的唯一替代方案。如此一來，汽車製造商勢必面臨額外關稅，但汽車產業高層主管依然願意放手一搏，否則下場將更糟糕。

一家汽車廠商主管說，目前也從歐洲與亞洲其他地區尋找購買稀土磁鐵的替代管道，可惜出貨量都不夠。