越南提零關稅能換美零關稅？商務部長回「太蠢絕對不會」

美國商務部長盧特尼克4日在參議院撥款委員會聽證會上發言。(歐新社)

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，即使河內取消對美國商品的所有關稅 ，華府 也不會做出對等回應。他指出，越南 向美國轉口大量來自中國的產品。

彭博資訊4日報導，共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）質詢盧特尼克，若越南決定取消對所有美國進口商品的關稅和貿易壁壘，美國是否會採取對等措施。盧特尼克回答應道：「絕對不會，絕對不會，那將是我們能做的最愚蠢的事。」並形容這樣的潛在協議是「一筆糟糕的交易」。

盧特尼克補充說，越南對美國的商品出口額達1250億美元，而自美國進口的商品僅為1250萬美元，但他未說明這一數據所涵蓋的期間。

他進一步指出：「他們從中國購買了價值900億美元的商品，然後加價後再轉賣給我們，所以這只是一條中國商品流向美國的通道。」不過但他也暗示，若越南決定停止對美轉口中國的商品，雙方或許仍有一定的談判空間。

.@SenJohnKennedy: "If Vietnam, for example, came to you tomorrow and said, 'OK Mr. Secretary you win. We're going to remove all tariffs and all trade barriers. Would the United States please do the same?' Would you accept that deal?"



Secretary @howardlutnick: "Absolutely not." pic.twitter.com/535dCtLgNE — CSPAN (@cspan) 2025年6月4日

彭博資訊指出，包括蘋果公司和耐吉公司在內，許多美國品牌都在越南擁有製造合作夥伴。這些供應商通常自中國進口材料與零組件，並在越南完成最終組裝。若川普總統最終決定對越南徵收高額關稅，這些美國企業恐將受到衝擊。

根據美國貿易代表署（USTR）的數據，2024年越南對美出口額為1366億美元，而自美國進口的金額僅為131億美元。依川普對等關稅政策，這項高達1235億美元的貿易順差面臨46%的關稅，為美國對貿易夥伴課徵的最高稅率之一。

路透本周稍早報導，華府已向河內提出強硬的關稅談判要求，其中包括要求減少對中國材料與零組件的依賴。