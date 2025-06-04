外國進口鋼鐵關稅50% 今天生效

美東時間4日零時開始，外國進口鋼鐵關稅從25%調高至50%。（路透）

美東時間4日零時開始，外國進口鋼鐵關稅 從25%調高至50%生效。白宮表示，這是針對「破壞國家安全貿易手段」的因應措施。然而，對於依賴某些美國國內無法取得特殊金屬的企業來說，調高關稅代表著新一輪價格上漲，招聘與投資策略都要重新評估。

川普總統上周走訪身為美國鋼鐵重鎮賓州 時，宣布進口鋼鋁將從原本稅率25%提高到50%，「讓美國鋼鐵產業獲得更多保護」。賓州在過去幾屆大選也是攸關勝負結果的搖擺州。

紐約時報4日分析，調高進口鋼鋁稅衝擊銷售金屬給美國的加拿大以及歐洲盟友，汽車製造商、飛機製造商、建築業者、石油 開採業者等高度仰賴金屬材料的產業，同樣受到波及。

產業團體「美國鋼鐵協會」(American Iron and Steel Institute，AISI)主席狄普西(Kevin Dempsey)對提高進口鋼鋁稅表示肯定。他說，包括中國在內等國家在國際市場供給過剩，讓美國廠商難以競爭。

狄普西表示，由於國際市場困難環境沒有改善跡象，調高關稅將有助於避免新一波進口鋼鐵進入美國，傷害美國鋼鐵產業及勞工。

不過，「罐頭製造商協」(Can Manufacturers Institute)主席巴德威(Robert Budway)則說，進口鋼鋁稅增加一倍將導致超市裡的罐頭產品漲價。

巴德威說，關稅成本將由仰賴罐頭食品的數百萬美國家庭吸收。

經濟學家指出，對金屬等製造原料徵收關稅，恐將讓美國製造業因為成本增加而變成發展趨緩；汽車製造、石油開採、興建數據中心等成本全面提高之下，調高進口鋼鐵關稅的結果反而可能讓川普政府施政目標延遲落實。

華盛頓郵報4日報導，「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)資深研究員霍夫鮑爾(Gary Clyde Hufbauer)指出，50%關稅是令人驚訝的數字，從飛機、汽車、建築到各種產品都使用鋁，鋼鐵更廣泛使用於整個經濟當中，接下來的影響將是物價上漲以及全美製造業就業流失。

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