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何時出手？川普不急著實施半導體關稅 背後還有兩盤算

編譯簡國帆／綜合外電
總統川普。（美聯社）
總統川普。（美聯社）

在總統川普提高鋼鋁國安關稅到50%後，各界都在關注川普預告已久的半導體、藥品及木材關注何時會實施，但川普可能以各產業關稅對談判中的貿易夥伴施壓，而且在對等關稅遭遇法律挑戰之際，他很可能以國安關稅為備案，因而可能較慢宣布實施。

川普在以貿易擴張法232條款對進口鋼鋁課徵國安關稅後，也打算以相同法源對進口的半導體、藥品及木材課稅。232條款的一個特色是要花很長時間才會生效，因為需要商務部啟動調查、蒐集公眾意見，須花費好幾周時間，接著由商務部製作詳盡的報告呈交給總統，才會生效，從商務部啟動調查到生效通常會花十個月時間。

川普能在第二個任期迅速課徵鋼鋁、汽車與汽車零組件的國安關稅，是因為在他第一任期就已完成相關調查。過去針對鋁材關稅的報告厚超過200頁，內容章節包括對就業、整體產業及價格的影響等。

商務部已在3月10日-5月1日之間，陸續對進口銅材、木材、半導體、藥品、卡車、關鍵礦物（包括稀土）、商務飛機與噴射機引擎進行國安調查，目前所有調查的公眾審議期都已經結束。商務部是在4月1日啟動對進口半導體和半導體製造設備的國安調查。

商務部接著最多有270天時間這些報告，以此推算，許多國安關稅的調查報告最晚要在今年12月初-明年1月底之間完成，而半導體關稅的調查報告最晚須在12月26日完成。

川普必須先等這些報告出爐，且商務部認定這些進口威脅國安後，才能啟動這些關稅，他有90天時間決定是否實施關稅或配額等措施。

不過，這些報告也可能加速完成製作，讓川普能提早課徵新關稅，但商務部也有理由延後發布，因為川普政府正積極和各國協商貿易協議，協議內容可能和課徵國安關稅的對象相衝突，例如，美國與英國達成的協議可能必須排除、或是另外協商進口噴射機引擎的關稅，否則將適用於232條款的國安關稅。

川普也可能以這些關稅作為繞過對等關稅法律爭議的手段。美國國際貿易法院已封殺川普的對等關稅措施，但上訴法院已暫停執行貿易法院的判決。

關稅 川普 商務部

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