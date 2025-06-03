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美貿易談判衝刺7月9日大限 這幾國可能優先達陣

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美貿易談判衝刺7月9日大限 這幾國可能優先達陣

編譯季晶晶／綜合外電
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美國貿易談判衝刺7月9日期限，分析師預計台灣、瑞士、以色列可能優先談成協議。圖為美國總統川普。(路透)
美國貿易談判衝刺7月9日期限，分析師預計台灣、瑞士、以色列可能優先談成協議。圖為美國總統川普。(路透)

美國正在與時間賽跑，試圖在7月9日最後期限之前與貿易夥伴達成協議。除了已與英國談成初步框架協議外，分析師預期台灣、瑞士及以色列最可能優先達陣，日本和南韓也可能取得進展。由於部分關稅面臨法律挑戰，川普政府也探索其他途徑以實施其貿易主張。

雖曾誇口要在90天內達成90項協議，但川普團隊目前僅與英國有初步協議。白宮新聞秘書李維特周二表示，美國貿易代表辦公室已向貿易夥伴發出7月9日截止日期的提醒。

美歐之間的緊張局勢持續升溫。美國貿易代表葛里爾將在巴黎舉行的經濟合作發展組織（OECD）會議上會晤歐盟代表，歐盟也派出技術團隊趕赴華府。川普已簽署命令，鋼鋁關稅自周三起由25%提高至50%，但英國豁免。歐盟警告，若與美談判未果，將於7月14日或更早開始實施反制措施。  

研究機構Veda Partners經濟政策研究主任Henrietta Treyz指出，由於川普政府需要關稅收入來抵消稅改造成的財政缺口，125個與美國貿易額極小的國家也難逃關稅衝擊。但她預期，最終可能透過協議，將關稅壓低到4月2日宣布的水準之下，或是再次延長談判寬限期。

其他分析師認為，在截止日前，川普政府至少會再達成幾項類似英國的寬鬆協議。

前美國貿易代表辦公室官員麥卡錫分析，台灣、瑞士或以色列可能因為貿易摩擦較少，優先達成貿易安排。美方也可能宣布，與日本、南韓等大型貿易夥伴的談判取得進展，或對這些國家延長關稅緩徵期。

由於部分關稅面臨法律挑戰，分析師認為川普政府可能啟動新的貿易調查，目標可能鎖定印度和越南等有較大貿易摩擦的國家。但這類調查通常需時3至4個月。  

在空窗期，川普可能動用1974年貿易法的第122條，在150天內徵收15%的關稅，既能有關稅收入又為其他談判爭取空間。

此外，他還可能宣布，基於國安考量對木材、汽車、半導體和藥品等徵收新關稅，並於數周內實施。  

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