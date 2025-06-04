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川普限期各國6/4提方案 李維特：善意提醒

記者陳熙文／華盛頓報導
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白宮證實，美國已通知各國在4日前提出關稅談判的新提案，以利在7月截止時限前完成談判。（路透）
白宮證實，美國已通知各國在4日前提出關稅談判的新提案，以利在7月截止時限前完成談判。（路透）

路透報導，川普政府希望與各國加速貿易談判進度，要求各國在4日以前提供給美國他們最佳的貿易談判方案；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）3日證實此事，並表示，這是「善意提醒」美國貿易夥伴，談判的期限快到了。

李維特也說，美中領導人很快就會有對話。

美國4月初祭出對等關稅後又寬限90天，預計在7月8日實施，目前距離美方自訂的期限約倒數五周。但目前僅有與英國達成協議，第二個預計達成協議國推測是印度，但尚未宣布。

路透2日報導指出，美國貿易代表署（USTR）擬定信件草稿給各國，希望加快貿易談判的腳步，要求各國在4日以前提出最佳的貿易談判提案，項目涵蓋關稅、向美國購買工業和農業產品的配額，以及消除各類非關稅壁壘的方案。

根據信函，其他被要求的內容還包括各國對數位貿易和經濟安全方面的承諾，以及針對特定國家的具體承諾，並表示美國將在數日內評估各國的回應，並提供一個「可能的協議落點」，其中可能包括對等關稅稅率。

報導指出，不確定會有哪些國家會收到來自貿易代表署的信函，但這些信函是針對與美國正在積極洽談中的國家，如歐盟、日本、越南和印度等國。

信件草稿還警告貿易夥伴，即便法院裁定川普動用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）不當，也不要以為關稅會因此被擱置；草稿寫道：「我還應指出，無論美國法院針對總統對等關稅措施的訴訟結果為何，若有必要，總統將依據其他強而有力的法律授權繼續推行這項關稅計畫。因此，我們持續就此事進行討論至關重要。」

李維特在白宮3日的記者會上證實這項報導，並指出，貿易代表署之所以寄信給美國所有的貿易夥伴，是善意提醒他們「談判的期限就要到了」。

李維特說，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、財政部長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正與美國關鍵的全球貿易夥伴談判中，這封信是提醒談判的期限正接近中，美國總統川普期待看到好的談判結果。

媒體詢問貿易代表署此舉是否代表川普不滿現在的談判進度，希望加快腳步？李維特說，川普對貿易夥伴的態度很直接，希望他們與美國達成協議，並稱川普不會害怕用關稅來保護美國的產業和勞工。

美國與各國的貿易談判進度有限，而美方設定的延長實施時間也逐漸逼近，美方向各國下「最後通牒」受到關注。尤其美國與中國的談判也成各國觀察的指標，李維特指出，川普政府正持續觀察中國是否遵守美中在日內瓦達成的貿易協議，美中領袖很快就會對話。

關稅 川普 白宮

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