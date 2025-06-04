美中貿易談判陷僵局 白宮：川習「很可能」本周通話

白宮不斷暗示川普(左)和習近平(右)本周可望通話，但中國方面未予證實。（路透）

白宮 3日表示，川普 總統本周「很可能」與中國國家主席習近平 通電話，以化解兩國陷入僵局的貿易談判，知情人士指出，川普對此很執著，深信他個人與習交談，能化解美、中這兩大經濟體之間深沉的分裂。

Politico政治網站報導，川普的深信，掩飾美國身處的困境；美國想施壓中國由基本面重組兩國之間近6000億元的貿易關係，又不致於對國內造成持久的政治傷害。川普發動與中國的貿易戰，戰況愈來愈演變為膽小鬼遊戲，川普要怎麼收拾殘局，重新啟人疑竇。

知情人士指出，因為中國封鎖關鍵礦物、關鍵組件出口，影響小由汽車、電子產品，大到軍火生產等一切，白宮「遭遇很大壓力」；知情人士表示，他不認為習近平對增加稀土出口到美國，會有多大興趣；習已經明白表達自己的立場。

話雖如此，知情人士預測習「有很大可能」接聽電話，至少聽聽川普怎麼說，「(川普)總統是有些籌碼，問題在他何時準備對中國政府極限施壓」。

熟知白宮的前川普官員談及川普的策略時表示，川普覺得元首通電話，可以排除很多噪音，直切問題核心點。

其他外部觀察人士對川普真能找到習近平通電話感到懷疑。川普第二次就任總統以來，白宮官員就一直公開放話，美、中元首即將通電話；川普甚至在4月隱晦發言，想給人自他就任以來兩人已通過電話的感受。

美國國務院前東亞太平洋事務助理國務卿羅素(Daniel Russel)表示，北京當局能迅速察覺對方軟弱，川普雖百般裝腔作勢，卻釋出熱切甚至是焦急的訊號，想直接與習近平達成協議，那麼做只加強北京的決心。

中國政府對川普公開在橢圓形辦公室上演訓斥他國元首的大戲，例如與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)、南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)的會面，深感震撼，因此對中、美元首級外交感到遲疑。

知名的中國戰略家杜如松(Rush Doshi)指出，中國看待川普，認為他不可預測，對習近平主席的聲譽造成危險；中國外交官通常不會讓領袖陷於難堪或無法預測的險境。