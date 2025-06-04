我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

中嚴控稀土出口 全球汽車廠警告：數周內恐關門

記者顏伶如／綜合報導
多國汽車製造業者3日加入美國汽車製造商行列，對於中國嚴格限制稀土合新、混合物與磁鐵出口提出警告。(路透)
多國汽車製造業者3日加入美國汽車製造商行列，對於中國嚴格限制稀土合新、混合物與磁鐵出口提出警告。(路透)

其他國家汽車製造業者3日加入美國汽車製造商行列，對於中國嚴格限制稀土合新、混合物與磁鐵出口提出警告說，倘若無法盡快找到解決之道，汽車生產可能延誤或中斷。全球車廠當中，德國汽車製造商成了最新發生的案例，直指中國限制稀土出口恐將導致生產停擺，當地經濟受到衝擊。印度電動車製造商巴賈汽車(Bajaj Auto)上周已提出類似警告。

中國4月宣布暫停出口多種關鍵礦產及磁鐵，全球各地汽車製造商、航太製造商、半導體公司、軍事包商所仰賴的重要供應鏈因此中斷。路透分析，由此可見中國在關鍵礦產的稱霸地位，可以做為中國在貿易戰裡跟川普總統談判的籌碼。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)3日對媒體說，預期川普與中國國家主席習近平本周將會通話，稀土禁止出口將是優先議題。

德國汽車工業協會(VDA)主席穆勒(Hildegard Mueller)3日對路透說，如果狀況無法迅速改善，汽車生產將出現延誤，甚至不排除生產中斷。

路透報導，消息人士說，來自印度、日本以及歐洲的外交官、汽車製造商以及其他企業高層主管，近來都忙著爭取跟北京官員緊急開會，希望推動稀土磁鐵出口迅速核准。

日本企業代表團6月初訪問北京時將與中國商務部討論稀土出口限制，來自多個國家的歐洲外交官與大型汽車業者，最近幾周紛紛尋求與中國官員舉行緊急會議。

代表通用汽車(General Motors)、豐田(Toyota)、福斯(Volkswagen)、現代(Hyundai)等多家大型車商的汽車產業遊說團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)5月9日致函川普政府，針對來自中國的稀土磁鐵(rare-earth magnets)即將缺貨表達憂慮，汽車工廠可能再過幾周就要被迫關閉。稀土磁鐵廣泛使用汽車製造過程，包括雨刷馬達、防止鎖死煞車感應器等。

稀土 川普 德國

上一則

中國掌全球80%藥物原料 或成貿易戰新籌碼

下一則

馬斯克再轟大又美法案「惡心」：國會正讓美國破產

延伸閱讀

美貿易代表署催各國開貿易條件？白宮證實：是善意提醒

美貿易代表署催各國開貿易條件？白宮證實：是善意提醒
美中會談陷困境？白宮前幕僚長曝川普「偏好溝通方式」：習近平不習慣

美中會談陷困境？白宮前幕僚長曝川普「偏好溝通方式」：習近平不習慣
沒之前好談了 北京對美稀土籌碼還沒用完 協商恐趨強硬

沒之前好談了 北京對美稀土籌碼還沒用完 協商恐趨強硬
告贏當地政府 新罕布夏麵包店保住招牌畫作

告贏當地政府 新罕布夏麵包店保住招牌畫作

熱門新聞

美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54
特斯拉執行長馬斯克，攝於2月。（路透資料照片）

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

2025-05-29 01:40

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深