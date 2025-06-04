中嚴控稀土出口 全球汽車廠警告：數周內恐關門

多國汽車製造業者3日加入美國汽車製造商行列，對於中國嚴格限制稀土合新、混合物與磁鐵出口提出警告。(路透)

其他國家汽車製造業者3日加入美國汽車製造商行列，對於中國嚴格限制稀土 合新、混合物與磁鐵出口提出警告說，倘若無法盡快找到解決之道，汽車生產可能延誤或中斷。全球車廠當中，德國 汽車製造商成了最新發生的案例，直指中國限制稀土出口恐將導致生產停擺，當地經濟受到衝擊。印度電動車製造商巴賈汽車(Bajaj Auto)上周已提出類似警告。

中國4月宣布暫停出口多種關鍵礦產及磁鐵，全球各地汽車製造商、航太製造商、半導體公司、軍事包商所仰賴的重要供應鏈因此中斷。路透分析，由此可見中國在關鍵礦產的稱霸地位，可以做為中國在貿易戰裡跟川普 總統談判的籌碼。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)3日對媒體說，預期川普與中國國家主席習近平本周將會通話，稀土禁止出口將是優先議題。

德國汽車工業協會(VDA)主席穆勒(Hildegard Mueller)3日對路透說，如果狀況無法迅速改善，汽車生產將出現延誤，甚至不排除生產中斷。

路透報導，消息人士說，來自印度、日本以及歐洲的外交官、汽車製造商以及其他企業高層主管，近來都忙著爭取跟北京官員緊急開會，希望推動稀土磁鐵出口迅速核准。

日本企業代表團6月初訪問北京時將與中國商務部討論稀土出口限制，來自多個國家的歐洲外交官與大型汽車業者，最近幾周紛紛尋求與中國官員舉行緊急會議。

代表通用汽車(General Motors)、豐田(Toyota)、福斯(Volkswagen)、現代(Hyundai)等多家大型車商的汽車產業遊說團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)5月9日致函川普政府，針對來自中國的稀土磁鐵(rare-earth magnets)即將缺貨表達憂慮，汽車工廠可能再過幾周就要被迫關閉。稀土磁鐵廣泛使用汽車製造過程，包括雨刷馬達、防止鎖死煞車感應器等。