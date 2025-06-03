第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

美國商務部長盧特尼克5月30日於白宮記者會。（歐新社）

彭博資訊報導，美國商務部長盧特尼克2日表示，對於美國和印度 的貿易前景非常樂觀，雙方談判代表已經找到合適方案，預計「不久的將來」就能達成協議。

盧特尼克出席第8屆2025年美印戰略夥伴論壇（USISPF）領袖峰會演說表示，「大家應該預期，美國與印度之間在不久的將來就會達成協議。」

印度經濟時報報導，印度長期向俄羅斯購買武器，這是美方對印度的心結所在，不過這個情況正在轉變。盧特尼克表示，「川普總統已經明確點出這些問題，印度政府也正具體回應，這就是我們能邁向正面發展的方式。」

另外，盧特尼克指出，由於印度是最早啟動談判的國家之一，未來可能獲得更有利的條件。他說，「越早加入的國家能談到越好的條件，這就是現實。7月4日到9日才加入的那些國家，只會擠成一團。」

美國在4月初祭出對等關稅後給出90天寬限期，預計在7月8日截止，英國已經在5月8日率先與美國談成貿易協議。

根據路透，目前多國與組織積極與華府 協商，包括歐盟、日本、越南 與印度。而根據美國貿易代表辦公室草擬信函，華府要求各國在6月4日前提出最佳方案。