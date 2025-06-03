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魏哲家：人形機器人有成果 多買台積股票

習近平授權中美談判來硬的 下一步可能要求買美方管制的晶片

編譯盧思綸／即時報導
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美國財長貝森特（左）5月11日在瑞士日內瓦，與中國副總理何立峰舉行貿易談判。(路透)
美國財長貝森特（左）5月11日在瑞士日內瓦，與中國副總理何立峰舉行貿易談判。(路透)

華爾街日報（WSJ）2日報導，中美雙方近來互相指責未履行日內瓦協議條款，貿易休戰岌岌可危。中國國家主席習近平在日內瓦會談時派出國務院副總理何立峰領軍談判，已經明確授權不再迎合美國。知情人士指出，展望未來，何立峰的主要目標是讓美方把在日內瓦協議的關稅退讓轉為永久性，而且料將主張中國應被允許購買真正需要的美國管制晶片與其他科技產品。

川普第一任期時，北京由親市場的務實派主導，最終達成一份普遍被視為有利於美方的協議，在中國內部甚至被視為現代版「不平等條約」，根據曾與中方高層往來人士，習近平並不認可那份協議。

如今，中美時隔8年再度交手，習近平交付堅信國家控制的何立峰領軍，明確授權：不再迎合美國。

多位曾提供中國資深官員諮詢的知情人士透露，中方視5月的日內瓦協議為一場勝利，這也讓習近平意識到堅持立場的價值。

從戰略角度看，比起首次貿易戰，習近平認為這次中方有更強的底氣採取強硬立場。在何立峰領導下，中國實施包括晶片、汽車、F-35戰機等重要製造材料的出口管制措施，使北京有能力對美國造成實質打擊。

曾參與川普第一任與中國談判的美國貿易代表助理巴哈爾（Daniel Bahar）表示，「可以看出中國希望從日內瓦會談中獲得對等對待的企圖，我預期中國會持續推進這一立場」。巴拉爾現為國際經濟政策顧問公司Rock Creek Global Advisors管理主任。

WSJ報導指出，在未來與川普團隊的談判中，何立峰預料不會深入討論中國的經濟治理方式。根據知情人士，何立峰的主要目標是讓美方把在日內瓦協議中的關稅讓步轉為永久化。

為達成這個目標，北京預料將再提出擴大採購美國農產品、能源與其他商品，並增加中國在美國製造業的投資。

此外，何立峰的談判團隊也將主張中國應被允許購買其真正需要的美國商品，例如目前受出口管制的晶片與其他科技產品。

「與第一次貿易戰相比，中國這次的底線已經高出許多，」研究中國經濟的龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）創始合夥人兼研究主管葛藝豪（Arthur Kroeber）說，「美方在談判中勢必得給出一些中國真正想要的東西，而不只是開出一長串要求清單。」

習近平 川普 貿易戰

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