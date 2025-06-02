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關稅大限倒數 川普：若不迅速行動 美國無生存機會

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關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有

編譯盧思綸、周辰陽／即時報導
川普政府對於在緊迫的期限內完成協議抱持急切態度，並要求各國在若干關鍵領域中列出最佳提案，涵蓋購買美國工業及農產品的關稅和配額安排。圖為加州一家超市。(新華社)
川普政府對於在緊迫的期限內完成協議抱持急切態度，並要求各國在若干關鍵領域中列出最佳提案，涵蓋購買美國工業及農產品的關稅和配額安排。圖為加州一家超市。(新華社)

川普總統2日再度表示關稅政策受限，警告若無法對他國關稅行動迅速反制，美國「在經濟上連一絲生存的機會都沒有」。

川普2日晚間在真實社群發文表示：「如果其他國家可以對我們課徵關稅，而我們卻無法迅速靈活予以反制，那我們國家在經濟上連一絲生存的機會都沒有。」

稍早路透取得美國貿易代表署給談判夥伴的草擬信函指出，川普政府希望各國於6月4日前就貿易談判提出最佳方案。美國4月初祭出對等關稅後又寬限90天，預計在7月8日實施，目前距離美方自訂的期限約倒數5周。

這份信函讓外界得以一窺川普總統計劃如何結束與數十國之間冗長且繁複的談判。文件顯示，政府內部對於在緊迫的期限內完成協議抱持急切態度，並要求各國在若干關鍵領域中列出最佳提案，涵蓋購買美國工業及農產品的關稅和配額安排，以及消除各類非關稅壁壘的計畫。

川普5月23日在白宮簽署行政命令。(歐新社)
川普5月23日在白宮簽署行政命令。(歐新社)

根據信函，其他被要求的內容還包括各國對數位貿易和經濟安全方面的承諾，以及針對特定國家的具體承諾，並表示美國將在數日內評估各國的回應，提供一個「可能的協議落點」，其中可能包括對等關稅的稅率。

信函中還警告貿易夥伴，即便法院裁定川普動用《國際緊急經濟權力法》不當，也不要以為關稅會因此被擱置。

目前不清楚這封信將會寄給哪些特定國家，但對象鎖定談判正在積極進行，並且已經展開會議和文件交換。目前，美國正與歐盟、日本、越南和印度等國積極進行談判。

另一方面，白宮新聞秘書李維特2日表示，川普與中國國家主席習近平預計本周通話。此前，川普才指控中國違反日內瓦貿易協議。

美國國際貿易法院5月28日裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法》對中國及其他國家大舉課徵關稅已經超越總統職權。不到24小時後，聯邦上訴法院暫緩執行該裁決並進行審理。上訴法院要求原告方在6月5日前作出回應，政府則需於6月9日前提交答辯。

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