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白宮：關稅措施絕不撤銷 課稅寬限期不會延長

編譯季晶晶／綜合外電
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總統川普。（美聯社）
總統川普。（美聯社）

總統川普的核心經濟幕僚持續強調，「關稅措施絕不撤銷」，儘管該政策正陷入法律不確定性之中。官員甚至透露，必要時行政部門將另闢蹊徑，落實政策。而對等關稅暫緩的期限將至，川普政府也不會再延長此一期限。

商務部長盧特尼克2日在福斯新聞節目上表示：「放心，關稅不會消失。」被問及川普是否會延長對等關稅暫緩期限時，他補充：「目前我不認為會延長。」

白宮高層曾承諾，90天內會達成90項協議，但至今僅宣布一項與英國的潛在協議框架。儘管如此，盧特尼克仍堅持川普並未遭遇挫敗，稱法院裁決「頂多耽誤我們一周」，白宮最終將達成「一流的協議」。

上周美國國際貿易法院裁決川普實施全面關稅，逾越了行政權限，但聯邦上訴法院已批准行政部門的緊急請求，暫時凍結該裁決的效力。此事為白宮爭取到喘息空間，但政府團隊仍面臨艱鉅的法律戰，最終可能上訴至聯邦最高法院才會定案。

同日，白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）在美國廣播公司的「本周」節目上說，「非常有信心」最高法院的法官會支持川普的關稅政策，「這就是A計畫，A計畫足以解決問題」。

接下來他話鋒一轉補充道，如果關稅受阻，「還有其他法律工具可推動，能確保『讓美國貿易重獲公平』」，但未具體闡明。他說：「有很多聽眾不想聽的法律條文，但都是推動政策的替代方式。」

上周美國媒體報導，知情人士透露，川普團隊正在考慮所謂「B計畫」，也就是一項分兩階段的對策。第一步是川普政府考慮先以1974年貿易法中歷來從未用過的122條，對全球多國最高課徵15%關稅，儘管最多只能課徵150天，但仍能為川普爭取時間，好讓他能根據該法另一項條款301，對美國每個主要貿易夥伴制定量身訂做的關稅。301條需漫長的通知與徵求意見過程，但川普政府認為，這在法律上更站得住腳。

Politico報導，目前尚不清楚美國最高法院最終將如何裁決川普的關稅，但保守派占多數的最高法院並不一定倒向川普。

川普 關稅 白宮

上一則

路透：美加速關稅談判 擬促各國6月4日前提最佳方案

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