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路透：美加速關稅談判 擬促各國6月4日前提最佳方案

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
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川普政府希望各國於6月4日前就貿易談判提出最佳方案。(美聯社)
川普政府希望各國於6月4日前就貿易談判提出最佳方案。(美聯社)

路透引述美國政府致談判夥伴的信函草稿報導，川普政府希望各國於6月4日前就貿易談判提出最佳方案。美方尋求在距今僅剩5週的自訂最後期限前，加速跟多個貿易夥伴談判。

這份信函草稿來自美國貿易代表署（USTR），讓外界得以一窺美國總統川普打算如何結束與數十個國家的複雜談判。

川普在4月2日所謂的「解放日」宣布對等關稅措施，引發股票、債券和貨幣市場動盪。他隨後於4月9日宣布90天暫緩期，以便跟各國談判，直到美國政府自訂的7月8日期限。

信函草稿顯示，川普政府內部急於在這個緊迫期限前完成協議。儘管白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）等官員曾多次承諾有數項協議即將完成，但到目前為止，美國僅與主要貿易夥伴英國達成協議。

根據信函草稿，美國將要求各國在若干關鍵領域列出最佳方案，包括購買美國工業和農業產品的關稅及配額提議，還有消除任何非關稅障礙的計畫。

內文還寫說，美國將於數天內評估各方回應，並提出可能的折衷方案，其中可能包含對等關稅稅率。

目前尚不清楚這封信函會寄給哪些國家，但目標是那些正在進行談判的國家。目前歐洲聯盟（EU）、日本、越南和印度等國家正與美國積極談判。

川普 關稅 越南

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