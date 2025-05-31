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川普宣布鋼鋁關稅翻倍 調高到50% 6/4生效

記者顏伶如／綜合報導
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川普對全球鋼鐵製造商進一步施壓，貿易戰持續擴大。（美聯社）
川普對全球鋼鐵製造商進一步施壓，貿易戰持續擴大。（美聯社）

川普總統30日晚間在賓州匹茲堡附近舉行的造勢活動上說，計畫將外國進口鋼鋁關稅從25%調高至50%，新稅率6月4日生效。路透分析，川普對全球鋼鋁製造商進一步施壓，貿易戰持續擴大。

匹茲堡造勢 喊話搶救鋼鐵業

川普說，外國進口美國的鋼鐵關稅要調高25%，從目前稅率25%提高到50%，「讓美國鋼鐵產業獲得更多保護」。

今年1月，川普重返白宮上台之初便宣布對進口鋼鋁祭出25%關稅，關稅已於3月實施。川普曾一度揚言要對加拿大鋼鐵開徵50%關稅，不過後來作罷。

根據「232條款」(Section 232)國家安全授權，進口鋼鐵稅適用對象包括金屬原料以及衍生產品，例如不鏽鋼水槽、瓦斯爐、冷器機內的蒸發器盤管、馬蹄鐵、鋁製炒菜鍋、鋼製大門鉸鏈等。

人口普查局(Census Bureau透過聯邦國際貿易委員會(International Trade Commission，ITC)數據網系統(Data Web)取得資料顯示，2024年裡289項鋼鋁產品類別進口總值達1473億美元，其中近三分之二為鋁製品，三分之一為鋼鐵製品。

華爾街日報分析，全球鋼鐵價格過去幾個月持續走跌，使得鋼鐵買家更有能力在承擔現有的進口關稅之後，還能以低於國內市場的價格購買鋼鐵；進口鋼鐵調高關稅之後，將讓國內鋼鐵製造商對於價格掌握更多主導權。

相較之下，川普第一任期內於2018年對中國工業產品祭出兩輪懲罰性關稅，當時年度進口總值只有500億美元。

宣布美與日本製鐵重大投資案

川普也對台下數百名戴著安全頭盔的鋼鐵工人宣布，日本製鐵公司(Nippon Steel)與美國鋼鐵公司(US Steel)達成價值140億協議，這項交易將確保美國對歷史悠久的美國鋼鐵公司具有掌控權。美國鋼鐵公司企業總部就在匹茲堡。

他說：「美國鋼鐵產業史上從來沒有規模140億的投資。」川普接著表示：「最重要的是，美國鋼鐵公司將繼續由美國掌控。」

美國鋼鐵公司執行長柏里特(David Burritt)與日本製鐵公司副總裁森崇弘(Takahiro Mori)30日都在川普登台之前上場，並說如果不是川普居間協調，協議恐怕無法達成。

川普表示，日本製鐵公司將為美國鋼鐵公司匹茲堡郊區蒙谷廠區(Mon Valley Works)投資22億，另外投入70億做為印地安納州、阿拉巴馬州、阿肯色州、明尼蘇達州廠區進行現代化升級。

川普總統突然宣布，他準備再將進口鋼鐵的關稅由25%提高到50%。鋼鐵是房屋和汽車...
川普總統突然宣布，他準備再將進口鋼鐵的關稅由25%提高到50%。鋼鐵是房屋和汽車主要材料，預料對市場造成衝擊。圖為川普30日出席賓州的鋼鐵勞工造勢活動。（路透）

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