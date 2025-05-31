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川普關稅遭法院擋下 小酒商是幕後推手

記者顏伶如／綜合報導
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針對川普關稅政策興訟的原告之一，是小型酒品進口商負責人史瓦茲，這起訴訟出現了具有里程碑意義的重大判例。圖為顧客在伊利諾州一家酒莊選購進口酒。(美聯社)
針對川普關稅政策興訟的原告之一，是小型酒品進口商負責人史瓦茲，這起訴訟出現了具有里程碑意義的重大判例。圖為顧客在伊利諾州一家酒莊選購進口酒。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)29日報導，針對川普關稅政策興訟的原告之一，是小型酒品進口商負責人史瓦茲(Victor Owen Schwartz)。史瓦茲與倡議自由意志主義的法律團體聯手，對川普關稅提出法律挑戰，出現了具有里程碑意義的重大判例。報導指出，若要挺身而出打官司對抗川普關稅，66歲的史瓦茲是令人意料不到的代表人物，大型企業、知名執行長或工商團體，迄今都未針對關稅政策發起訴訟。

28日晚間，史瓦茲正準備煮蛤蜊配義大利扁麵當晚餐時，接到律師傳來報喜電郵。史瓦茲說，對於判決結果並不意外，「我知道我們是對的，但我也明白，世界上不是所有事情都盡如人意」。

從事酒品進口與經銷的史瓦茲，在非營利法律團體「自由司法中心」(Liberty Justice Center)協助下，今年4月針對關稅措施向川普政府提告。律師在電郵裡對史瓦茲說，川普政府幾乎所有的關稅政策都被法院裁定無效。

史瓦茲說：「這是全國小型生意的勝利，也是自由貿易權利的勝利。」

由於在銀行業職場悶悶不樂，史瓦茲跳槽從事商業貸款約五年，終於在39年前於紐約市創立公司VOS Selections，從16個國家進口葡萄酒、清酒和烈酒，歐洲葡萄酒是銷售主力。公司成立時只有兩人，如今規模有20名員工，為餐廳、小型酒商、大型酒品連鎖店供貨。

史瓦茲有親戚曾是喬治梅森大學(George Mason University)憲法教授索明(Ilya Somin)的學生，透過親戚介紹認識索明，索明在史瓦茲提出的關稅訴訟案擔任共同辯護律師。

史瓦茲說，進口商就像「煤礦坑裡的金絲雀」，就在問題的第一線。他說，擔心對川普關稅提告衍生的政治後果，不過還是決定出面，「如果我不做，誰又會做呢？」他表示，提告不是政治決定，而是生意決定。

總部位於德州的「自由司法中心」，2011年成立迄今累計協助135件訴訟。在關稅訴訟裡擔任首席辯護律師的「自由司法中心」資深律師史瓦柏(Jeffrey Schwab)說：「我們接洽過的很多人，對於向川普政府提告都覺得猶豫。」

除了VOS Selections之外，還有四家小型企業加入原告行列：位於賓州的漁具零售商、佛蒙特州的女性自行車服飾品牌、猶他州的塑膠管製造商以及維吉尼亞州的教育電子設備製造商MicroKits。

對川普關稅政策興訟的原告之一，是小型酒品進口商負責人史瓦茲(Victor Owe...
對川普關稅政策興訟的原告之一，是小型酒品進口商負責人史瓦茲(Victor Owen Schwartz)。(美聯社)

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