不滿自己提名的法官阻擋關稅 川普痛批昔日盟友「卑鄙小人」

川普總統的「對等關稅」措施在司法上遭到阻礙。(美聯社)

川普 總統的「對等關稅 」措施在司法上遭到阻礙，國際貿易法院28日裁定總統無權援引「國際緊急經濟權力法」對外國加徵關稅。對此，川普29日晚間在旗下「真實社群」（Truth Social）中發文，痛批昔日盟友、保守派司法人士里歐（Leonard Leo）是「卑鄙小人」（sleazebag）。

華盛頓時報報導，川普表示，他剛到華府時，很依賴里歐的建議，「有人建議我參考『聯邦主義社團』（Federalist Society）的法官推薦。我確實這麼做了，而且是公開透明地進行，但後來我意識到，這個組織受制於一個真正的『卑鄙小人』，名叫蘭納德．里歐，這個壞人從某種程度上可能憎恨美國，而且顯然有自己的野心。」

川普提到，他對聯邦主義社團非常失望，「因為他們在許多司法提名上給了我糟糕的建議」。

參與本次裁決的法官為雷夫（Timothy Reif）是川普任內任命的法官之一，另外兩位參與裁決的法官為卡茲曼（Gary Katzmann）和雷斯塔尼（Jane Restani），分別由前總統歐巴馬和雷根任命。

川普在2016年、第一任總統任期時，與里歐密切合作，提出他的大法官名單。

不過，非營利法律組織「新公民自由聯盟」（New Civil Liberties Alliance，NCLA）4月時代表佛州 一家小型文具公司提起訴訟，質疑川普今年稍早對一切中國進口商品開徵關稅是否合法，幕後支持NCLA的人包括里歐。

另據哈芬登郵報（Huffpost）報導，川普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）29日晚間在接受福斯商業新聞（Fox Business）主播訪問時，也批評參與國際貿易法院裁決的三位法官是「流氓法官」（rogue judges）。