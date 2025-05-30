誰告川普對等關稅？12州檢方與商家控墊高成本、破壞經濟

川普的對等關稅，被國際貿易法院擋下後，又被上訴法院擱置禁令，接下來會有何種變化，各方關注。(歐新社)

總統川普 一直聲稱徵收關稅 可使美國富起來，然而各州及小企業的觀點剛好相反，認定關稅及引發的貿易戰只會給美國經濟帶來沉重打擊，所以入稟法院，國際貿易法院(Court of International Trade)28日裁決川普無權對所有國家實施全面關稅，同時宣布關稅措施無效。

這項裁決成為針對白宮 的最強烈司法挑戰之一，川普政府隨即對此提出上訴，聯邦上訴法院29日暫時擱置國際貿易法院的裁決。

盡管國際貿易法院裁定川普無權實施全面關稅，並非出於經濟因素，而是認為川普政府所援引的「國際緊急經濟權力法」，並未允許白宮全面徵收關稅。但是經濟因素確是使得各州提出訴訟的重要原因。在訴訟裡共有12個州的檢察長及小企業入稟，他們提出一個基本論點，就是關稅將提高商品價格。

其中俄勒岡、亞利桑納及和科羅拉多，在訴狀各自列舉進口商品清單，指出這些商品會因關稅而更加昂貴，從而影響各州預算，關稅只會「破壞經濟」。

俄勒岡州檢察長雷菲爾德(Dan Rayfield)指出，「我們提出此案，是因為憲法並未賦予總統任何不受約束的權力來顛覆經濟」。

德拉瓦州檢察長則說，該州交通部門要為進口墨西哥製造的拖拉機零件、德國製造的鏈鋸產品支付更多費用。紐約州說，建築材料及進口加拿大電力推高了成本。伊利諾州表示，每年為州政府雇員購買約1.5萬台進口電腦，必須承擔所有關稅。

至於小企業裡，紐約一家葡萄酒進口商、佛蒙特州一家自行車服裝品牌、賓州一家漁具零售商等商家，也在訴訟裡指關稅威脅到他們的營運，迫使為找到商品及材料而支付高價。教育電子套件及樂器製造商MicroKits指出，所需零件來自中國，關稅只會摧毀該公司的業務。

大多數經濟學者認為，關稅會提高消費價格並損害經濟成長。但川普政府辯稱，關稅每年將創造數千億元收入，同時促進國內製造業，最終讓經濟受益。