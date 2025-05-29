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關稅政策被嘲「膽小退縮」川普怒駁：是談判方式

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統28日在白宮主持活動時被媒體問及在關稅議題上反反覆覆，遭批評「膽小退縮」時非常不滿。(美聯社)
川普總統28日在白宮主持活動時被媒體問及在關稅議題上反反覆覆，遭批評「膽小退縮」時非常不滿。(美聯社)

川普總統的關稅政策反覆，被華爾街認為「川普永遠都膽小退縮(chicken out)」，川普28日對此批評反駁，稱這是談判技巧，並對膽小(chicken)的形容大表不滿。

川普的關稅政策衝擊市場，華爾街近來流行新的縮寫「TACO」貿易來形容川普的關稅政策，指「川普永遠都膽小退縮」(Trump Always Chickens Out)，而投資人可以在股市大跌後進場，再等川普退縮後賣出獲利。

川普28日在白宮主持聯邦哥倫比亞特區新任檢察官的宣誓儀式。媒體詢問川普對批評的看法時，他當場表達不滿。他說，沒有聽說過這樣的批評，並說「這種話你永遠不該說，非常難聽的提問」。川普直接回懟提問的媒體記者，「對我來說，這是最難聽的問題。」

川普否認他在關稅問題上做出的反反覆覆，否認這種反覆等同於他讓步的說法，並表示這通常會招致不同的批評。

這個「TACO」交易的詞，最早由「金融時報」專欄作家阿姆斯壯(Robert Armstrong)提出，是華爾街試圖從川普政府施政的混亂中，獲利的方式之一。

川普反駁說，原因是因為他調降145％的對中關稅，並要求他們對美國開放市場？還是因為他提出向歐盟開徵50％的關稅，又延期到7月9日？「你們稱那樣是退縮嗎？」

川普說，在他提議向歐盟開徵50%的關稅之後，歐盟立刻就打電話給他，並要求立即見面談判；川普說，他當時詢問歐盟希望何時見面，歐盟說任何時間都可以，川普最後決定把關稅開徵延至7月9日。

川普並表示，這是談判的技巧，認為他先提出一個高到離譜的數字，接著下調一點點，對方就會希望維持那個數字。

川普說，如果不是他提議開徵歐盟50%的關稅，歐盟今天不會來與美國談判；川普表示，令人遺憾的是，現在他與這些國家達成共識，回到比較合理的情況，又會被批評是膽怯，「真是令人不可置信。」

川普也再度表示，145%的對中關稅太高了，中國無法與美國貿易，讓中國遭遇很多問題；川普表示，不知道中國會不會對美國友好，但美國調降對中關稅是對中國非常友好的表現。

川普也表達他的不滿，稱永遠不要這樣形容他，並向記者表示，對他來說，「這是最可惡的提問。」

川普總統28日在白宮主持活動時被媒體問及在關稅議題上反反覆覆，遭批評「膽小退縮」...
川普總統28日在白宮主持活動時被媒體問及在關稅議題上反反覆覆，遭批評「膽小退縮」時非常不滿。圖左為新被任命的華府聯邦檢察官皮洛。(美聯社)

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