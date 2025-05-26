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應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

編譯陳苓／綜合外電
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首次銷售原則讓美企能合法降低關稅。（歐新社）
首次銷售原則讓美企能合法降低關稅。（歐新社）

美國企業找到應付高關稅的變通之道，使出「首次銷售原則」（First Sale Rule）來合法降低關稅，可能會打擊美國總統川普以關稅增加稅收、促進製造業回流的盤算。

美國關稅法規的首次銷售原則，允許美國進口商以連串交易中的初次賣價，來計算關稅。比方說，中國製造商以五美元的價格出售T恤給香港銷售商，港方再以十美元轉賣T恤給美國零售商，最後美國業者以40美元出售給消費者。

依據首次銷售原則，美國零售商能以最初的五美元售價計算關稅，而非以賣家轉手後的十美元計價，可以去除與中間商利潤相關的成本。Miller & Chevalier Chartered律師事務所資深律師格雷徹（Brian Gleicher）說，這個法規允許業者用工廠出貨給賣家的初始價格，來決定最終關稅。

首次銷售原則出現於1988年，於川普首屆任期與第二任期重獲關注。顧問公司Moss Adams合夥人帕魯希（Sid Paruthi）表示：「川普首次上任對（中國）25%關稅時，我們開始接到電話，如今新關稅出爐，首次銷售原則又獲提及。」

儘管這項規定適用於各項產品與行業，但一般認為對利潤較高的高附加價值消費品與精品，尤有助益。

義大利奢侈品牌Moncler上個月表示，首次銷售原則替成本結構帶來重大優勢。公司執行董事笙泰（Luciano Santel）指出，首次銷售成本遠低於零售價，大約是公司間售價的五成，當然是重要優勢。瑞士生技公司Kuros Biosciences本月稍早也說，正在調整營運，以便採行首次銷售原則。

關稅 川普 零售商

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