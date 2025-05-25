川普重申對歐盟關稅50%、不尋求達協議 財長：談判戰術

川普總統逕自宣布，對歐盟課徵的關稅就是50%，不再尋求達成協議。(歐新社)

川普 總統川普23日上午揚言對歐盟 進口至美國商品課徵50%關稅 ，6月1日起實施。當天下午川普進一步表示，不尋求與歐盟達成協議，「我們已定好了，就是50%」；不過財政部長貝森特表示，川普此舉是為了催促歐盟加快談判速度。

川普在白宮簽署有關擴增核能行政命令後接受媒體提問。被問及有關對歐盟加徵關稅議題時，他表示，不尋求與歐盟達成協議，「我們(美國)已定好協議了，就是50%」，並重申，如果廠商在美國建廠，「那就沒有關稅」。他還說，如果有企業想在美國設廠，他可以在建廠期間給予緩衝，「這是合理的」。

對於媒體問及歐盟是否還可以做些什麼，川普表示，「要看接下來發生的狀況，但到目前為止，這(措施)將在6月1日執行」。他說，美國對歐盟有龐大貿易逆差，並稱歐盟賣大量汽車到美國，但美國汽車基本上被限制進入歐盟。

川普總統23日宣布，將從6月1日起對歐盟產品課徵50%關稅，並表示與歐盟「不會尋求協議」。不過，美國財政部長貝森特表示，川普此舉是為了催促歐盟加快談判速度。（路透）

不過貝森特接受福斯新聞頻道受訪時為此緩頰，說這項威脅是為了對歐盟施壓，使歐盟同意新協議，與川普所說美國無意尋求協議相悖。貝森特表示，「我認為這只是對歐盟速度做的反應」。

對川普23日在白宮說，歐盟輸美商品將被徵高達50%關稅，歐盟執委會貿易政策執委塞夫柯維奇強調，「歐盟與美國的貿易(關係)無與倫比，必須以相互尊重來引導，而非以威脅來引導；我們隨時準備捍衛自己的利益」。

塞夫柯維奇23日晚間與美國商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾通話後在社群媒體X寫道，歐盟正充分投入、致力於達成一項對雙方都行得通的協議。

對於川普揚言要對歐盟課徵50%關稅後，歐盟也強硬以對，宣稱一定捍衛自身利益。(美聯社)

塞夫柯維奇為了川普第二任發動的關稅戰已三度赴華府溝通，歐盟提出的協議條件，也從一開始的願調降美國輸歐汽車關稅，到歐、美關稅互降為零，再到願採購美國天然氣、大豆或其他商品。

歐盟早已表明「談判優先，反制在後」的立場，即一旦談判失敗，就會對美國輸歐商品徵反制關稅，並已著手準備。

累計目前歐盟浮上檯面的反制措施方案超過1200億歐元(約1364億美元)。根據歐盟統計，去年歐盟對美國有1982億歐元的貿易順差，前年則是480億歐元。但歐盟常強調在服貿上對美逆差，主張雙方貿易其實還算平衡。