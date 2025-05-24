我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

與川普的「巨人之戰」 專欄作家解析蘋果3大可能應對路線

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右）和副總統范斯（左）1月20日宣誓就職時，蘋果公司執行長庫克（中）站在兩人身後。（路透資料照片）
川普總統（右）和副總統范斯（左）1月20日宣誓就職時，蘋果公司執行長庫克（中）站在兩人身後。（路透資料照片）

川普總統威脅蘋果公司，如果不在美國生產iPhone，將面臨至少25%的高額關稅。Yahoo Finance資深專欄作家紐曼（Rick Newman）24日撰文指出，川普對蘋果和其他大公司確實具有影響力，但這些企業也有自身的應對之道，形容這是一場「正在進行的巨人之戰」，並列舉蘋果公司3條可能的出路。

紐曼指出，與多數大型企業高層相比，庫克與川普的關係更為友好。一些分析師認為，庫克在與善變的川普打交道時，展現出大師級的應對技巧。然而，無論如何，蘋果仍已進入川普的射程範圍。庫克或許仍能想出對策，躲過川普最偏好的經濟懲罰方式。但就目前而言，蘋果及iPhone已成為川普眼中的肥羊。

紐曼分析，針對川普的最新威脅，蘋果很可能不會選擇將iPhone生產遷至美國。蘋果過去主要在中國生產旗艦產品，此後將生產據點多元化，擴展到印度和越南等其他國家。然而，一旦川普開始針對各項產品逐一徵收關稅，蘋果將無處可逃。

紐曼認為，蘋果有三個選項可以考慮：

第一，直接承擔25%的關稅，然後評估可以將多少新增成本轉嫁給零售消費者。由於美國國內幾乎不生產智慧手機，若川普對iPhone課徵25%關稅，也可能對三星等廠商採取相同措施。如果所有智慧手機都加徵25%關稅，蘋果的劣勢將會減輕，並且或許能將大部分成本轉嫁給消費者。

第二，庫克或許仍能與川普達成某種涉及其他類型國內支出的協議，以滿足川普的政績需求，像蘋果2月「宣布」5000億美元巨額國內投資，部分實際上只是將已在進行的計畫彙整起來，給川普一些可以吹噓的政績，而川普也確實這麼做了。

紐曼指出，如今外界普遍了解，川普有時會以威脅作為籌碼，以換取能讓自己居功的協議。庫克或許還足夠聰明，有能力把川普的手段玩得更高明（out-Trump Trump）。

第三，蘋果也可選擇尋求法律救濟，或靜待相關裁決出爐。目前已有至少7起訴訟正在進行，質疑川普是否有權以「國家緊急狀態」作為徵收關稅的正當理由，而針對iPhone的威脅，更凸顯該理由站不住腳。

一些法律分析師認為，法院很有可能會針對川普關稅頒布某種禁制令，最終可能由最高法院來裁決此事。如果法院全面駁回川普基於緊急狀態的關稅徵收權力，他仍可沿用他在2018年至2019年用過、更緩慢且更繁瑣的程序來徵收關稅。

然而，對蘋果與眾多正想辦法因應川普關稅衝擊的企業來說，這將是一段重要的緩衝期。他們可以趁機囤積庫存，並利用這段時間研擬新方案，讓營運更能抵禦關稅衝擊。

川普 關稅 庫克

上一則

美日第3輪關稅談判落幕 日方盼6月達成協議

下一則

川普擬對歐盟和iPhone手機祭新關稅 重點一次看

延伸閱讀

川普政府發布一般許可 形同實質解除對敘利亞制裁

川普政府發布一般許可 形同實質解除對敘利亞制裁
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
新聞眼／川普與蘋果庫克的懦夫博弈 真正目的為何？

新聞眼／川普與蘋果庫克的懦夫博弈 真正目的為何？
孫宇晨獲贈「川普黃金陀飛輪腕表」 要價10萬、18K金+122鑽石

孫宇晨獲贈「川普黃金陀飛輪腕表」 要價10萬、18K金+122鑽石

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用