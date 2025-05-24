美日第3輪關稅談判落幕 日方盼6月達成協議

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正（右）4月30日在對記者說明關稅談判進度。（歐新社）

日本 與美國政府第三輪閣員級關稅 談判23日在美國落幕，代表日方談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正會後提到預計6月舉行的雙邊領袖會談，「若能達成某種共識是最理想的」。

「日本經濟新聞」報導，赤澤23日上午在美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的私人寓所與盧特克會晤約90分鐘，下午與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在美國貿易代表署（USTR）總部開會2小時。

赤澤會後形容，這次協商「比先前更深入」，並表示「再度強烈要求重新評估一連串關稅措施」，不過他沒透露具體交涉細節。

日本首相石破茂東京時間23日與美國總統川普通話，確認雙方配合下月在加拿大舉辦的七大工業國集團（G7 ）峰會期間舉行場邊會談。

日本政府表示，赤澤與葛里爾交涉時，針對擴大貿易、非關稅措施、經濟安全保障領域的合作等交換意見，並為促成G7峰會期間的日美領袖會談，持續透過閣員級密切協商一事達成共識。

赤澤就這場領袖會談向媒體強調，「政府將團結一致，視為最優先事項，盡全力處理」。

代表美國政府協商關稅的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）並未出席本輪談判。

日本與美國將協調第4輪談判的時間。