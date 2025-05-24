川普：6╱1起徵歐盟50%關稅 警告蘋果及其他手機不在美生產將課25%關稅

川普總統23日不僅揚言對歐盟課稅50%，也警告蘋果及其他手機廠，可能課25%關稅，但如果到美國生產就不課稅。（美聯社）

川普 總統23日揚言，美國與歐盟 （EU）的貿易談判沒有進度，建議6月1日起向歐盟開徵50%的關稅 ；川普表示，歐盟迫切希望與美國簽署貿易協議，但用的方法不對。

財長指歐盟所提條件沒誠意

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也說，歐盟所提出的貿易條件沒有誠意。

川普甚至向蘋果公司提出警告，如果不把蘋果手機移回美國製造，他將向iPhone手機課徵25%關稅。

在川普放話後，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）與美國貿易官員通話，塞夫柯維奇在社群媒體貼文表示歐盟仍致力於與美達成互利協議，且「隨時準備捍衛我們的利益」。

相較於英國、中國已與美國達成關稅協議，歐聯與美國的談判則遲滯不前，川普更在歐盟執委會（European Commission）貿易政策執行委員塞夫柯維奇預定再次與美方溝通談判前數個小時，拋出前述震撼彈。

川普總統23日揚言與歐盟談判沒有進展，且歐洲都不買美國的車子和農產品，6月開始要對歐盟實施50%關稅。（歐新社）

川普批歐盟就想占美國便宜

美國4月提出對等關稅政策，擬向歐盟開徵20%的對等關稅，不過後來又宣布90天暫緩期；川普23日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，歐盟的成立主要就是想在貿易上占美國便宜，並形容歐盟非常難相處。

川普指出，歐盟透過強大的貿易壁壘、增值稅、荒謬的企業懲罰、非關稅貿易障礙、貨幣操控，以及對美國企業不公平且不正當的訴訟，造成美國每年對歐盟有逾2.5億美元的貿易逆差；川普說，這是個令人無法接受的數字。

川普也向蘋果提出警告，指他早告訴蘋果公司執行長庫克（Tim Cook），希望在美國販售的蘋果手機不該在印度或其他國家製造，應該在美國生產；川普說，假如不是這樣，美國至少將課徵蘋果公司25%的關稅。

川普稍晚也表示，擬對所有不是在美國生產的手機課稅，有可能在6月底就會上路。

川指歐企在美設廠可延遲關稅

川普表示，他沒有要與歐盟談判，美國已經決定課徵50%的關稅，但川普也說，如果有歐盟的企業想要在美國設廠，美國有可能延遲關稅，讓企業有時間建廠。

川普並表示，歐盟不斷向美國企業提起訴訟，把訴訟當作武器，也像是募款機制，所以美國也認定這樣的舉動屬於歐盟的非關稅貿易障礙。

川普也說，歐盟沒有進口美國的汽車、農產品等，美國卻大量進口歐洲的汽車，讓歐盟獲得工作機會和金錢，美國卻得到倒閉的工廠，認為這樣的事情不能再發生。

貝森特23日接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示，很多國家都帶有誠意與美國談判，但川普認為，歐盟所提出的談判提件沒有誠意。

至於下一個與美國達成貿易協議的國家是誰？貝森特提到，美國已經和印度談了很久，並認為很多亞洲國家都提出非常好的協議，指除了歐盟以外，其他國家的進度都很好。

貝森特說，隨著90天暫緩期的到期日愈來愈近，未來將會看到愈來愈多的貿易協議；主持人詢問時間點是不是落在7月？貝森特沒有正面回答，他只說，那確實是90天暫緩期的到期時間。