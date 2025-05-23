新聞眼／川普與蘋果庫克的懦夫博弈 真正目的為何？

蘋果CEO庫克（左）與川普交手多年，熟悉彼此談判套路。（路透）

川普 總統23日揚言，若蘋果未在美國生產iPhone，將面臨至少25%的高額關稅，隨後進一步要求蘋果和三星（Samsung）等其他智慧手機製造商在美國生產手機，否則將同樣面臨25%的關稅。

川普訪問卡達期間，他的一番針對蘋果執行長庫克 （Tim Cook）的發言，再度點燃了科技業製造地轉移的敏感神經。「我對你很好，你卻跑去印度 蓋工廠，我不希望你這樣做」，川普對庫克直言，並補上一句：「我們不希望你在印度擴產，印度可以照顧自己，我們要你回來美國製造。」

這番話看似突兀，但對熟悉川普與庫克多年來「企業外交」（corporate diplomacy）拉鋸的人來說，這其實是一場熟悉的政治博弈。根據權威信評機構晨星（Morningstar）資深科技分析師柯文（William Kerwin）的看法，川普此舉可被視為一場「膽小鬼遊戲」（game of chicken，或稱懦夫博弈），目的不是要求蘋果全面停止印度投資，而是要從蘋果擠出更多對美國本土的承諾。

蘋果早於今年2月宣布，未來四年內將在美國投資5000億美元，增聘2萬名員工並在德州新建伺服器工廠。但與此同時，蘋果也大動作將iPhone組裝轉往印度，預計到2026年，為美國市場供應的大多數iPhone將在印度生產。目前蘋果在印度年產4000萬支手機，未來一年還將翻倍。

面對中國日益加劇的地緣風險與關稅成本，蘋果轉向印度不僅是成本考量，也是戰略避險；尤其在印度當局提供補貼與市場潛力的雙重誘因下，蘋果不可能全面撤出。川普心知肚明，要蘋果全部撤離印度並不實際，但他可以在高關稅與政治施壓之間，逼庫克在美國再加碼建廠，繳出新的政治成績。川普和印度總理莫迪不是麻吉嗎？別傻了。

事實上，庫克與川普的「互利式談判」早有前例。2017年稅改時，庫克承諾若川普讓蘋果以較低稅率匯回2500億美元海外資金，蘋果將增加在美投資；2019年川普首次威脅對中國科技產品課稅時，蘋果亦成功說服政府豁免Apple Watch與AirPods等產品。

「這是一種小幅讓步，避免犧牲更多的策略」，柯文形容蘋果的談判手法。即便面對川普對印度擴產的不滿，庫克仍有可能重施故技，做出適度讓步，例如再次承諾增設研發中心或零組件本地採購，換取川普不再進一步祭出懲罰性關稅。

川普與庫克都知道，iPhone若因關稅翻倍漲價，勢必反噬選情。對川普來說，他需要的是一份看起來愛國的「宣示性成果」，而非讓消費者埋單的民怨。「這將是一個讓雙方都能接受的妥協點，也許只是個漂亮的新聞頭條，但實質影響未必很大」，柯文如此預測。

在川普施壓之下，蘋果是否會進一步啟動「全面回流」？答案或許是否定的。但若從這場舊識之間的高張力交手來看，雙方都不會讓局面失控，而會再次以政治交換換得各自所需。至於製造業是否真的回美？可能還要等下一輪選舉之後，才能見分曉。