不只蘋果 川普要求三星等手機製造商來美設廠 否則課稅25%

川普總統23日在白宮橢圓辦公室簽署有關核能的行政命令後，正與記者交談時，將響了2次的手機調成靜音。(美聯社)

川普 總統23日揚言，若蘋果未在美國生產iPhone，將面臨至少25%的高額關稅 ，隨後進一步要求蘋果和三星 （Samsung）等其他智慧手機製造商在美國生產手機，否則將同樣面臨25%的關稅。

根據此前報導，川普在自創社群媒體真實社群寫道，很久以前就向蘋果執行長庫克說，希望在美國銷售的iPhone能在美國生產和組裝，而非印度；「若情況不是這樣，蘋果就必須向美國支付至少25%的關稅」。

CNN報導，川普當天在橢圓辦公室簽署行政命令後表示，該項關稅政策將適用於所有在美國銷售設備的手機製造商。他對記者說：「適用範圍將會擴大，三星和任何製造這類產品的公司也會被納入，否則就不公平。」

衛報轉述，川普還說，「當他們在這裡建廠，就沒有關稅。所以他們會選擇在這裡建造工廠。」

CNN指出，不同於蘋果，三星並不依賴中國生產智慧手機。這家南韓科技巨頭在市占率不敵中國本土品牌後，早在2019年便關閉中國境內最後一家手機工廠，但目前仍在當地維持部分業務運作。

據三星內部消息人士先前告訴CNN，該公司絕大部分智慧手機都是在南韓、越南、印度和巴西等地製造。