我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

紐約長島華人夫婦 從380萬豪宅離奇失蹤近兩月

不只蘋果 川普要求三星等手機製造商來美設廠 否則課稅25%

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統23日在白宮橢圓辦公室簽署有關核能的行政命令後，正與記者交談時，將響了2次的手機調成靜音。(美聯社)
川普總統23日在白宮橢圓辦公室簽署有關核能的行政命令後，正與記者交談時，將響了2次的手機調成靜音。(美聯社)

川普總統23日揚言，若蘋果未在美國生產iPhone，將面臨至少25%的高額關稅，隨後進一步要求蘋果和三星（Samsung）等其他智慧手機製造商在美國生產手機，否則將同樣面臨25%的關稅。

根據此前報導，川普在自創社群媒體真實社群寫道，很久以前就向蘋果執行長庫克說，希望在美國銷售的iPhone能在美國生產和組裝，而非印度；「若情況不是這樣，蘋果就必須向美國支付至少25%的關稅」。

CNN報導，川普當天在橢圓辦公室簽署行政命令後表示，該項關稅政策將適用於所有在美國銷售設備的手機製造商。他對記者說：「適用範圍將會擴大，三星和任何製造這類產品的公司也會被納入，否則就不公平。」

衛報轉述，川普還說，「當他們在這裡建廠，就沒有關稅。所以他們會選擇在這裡建造工廠。」

CNN指出，不同於蘋果，三星並不依賴中國生產智慧手機。這家南韓科技巨頭在市占率不敵中國本土品牌後，早在2019年便關閉中國境內最後一家手機工廠，但目前仍在當地維持部分業務運作。

據三星內部消息人士先前告訴CNN，該公司絕大部分智慧手機都是在南韓、越南、印度和巴西等地製造。

關稅 川普 三星

上一則

川普秀圖控南非白人遭屠殺 路透：誤用民主剛果影像

延伸閱讀

川普秀圖控南非白人遭屠殺 路透：誤用民主剛果影像

川普秀圖控南非白人遭屠殺 路透：誤用民主剛果影像
不止蘋果…這些手機都要收關稅 川普：6月底開始

不止蘋果…這些手機都要收關稅 川普：6月底開始
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
川普支持與日鐵建立夥伴關係 美鋼股價大漲24%

川普支持與日鐵建立夥伴關係 美鋼股價大漲24%

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46
眾院以215-214，通過了川普總統的「又大又美法案」。（美聯社）

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

2025-05-22 08:16

超人氣

更多 >
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」

中國白領移民美國開Uber 華女不後悔：享受「從未有的自由」
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用