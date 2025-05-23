Nike調漲美國產品價格後 愛迪達、Puma料不久後跟進

Nike宣布下周起調漲美國的部分運動服飾與鞋品價格。（路透）

在Nike宣布下周起調漲美國的部分運動服飾與鞋品價格後，分析師和投資人預期，愛迪達（Adidas）和Puma也可能跟進漲價。

美國市值與銷售最高的運動用品巨擘Nike已宣布，下周起目前要價150美元以上的每雙鞋子價格，將調漲多達10美元，同時維持售價低於100美元的產品價格不變。

瑞銀分析師克蘭考斯基（Robert Krankowski）認為，「這是愛迪達和Puma等待已久的時刻」，因為愛迪達和Puma最近都表示，不會率先調漲價格，而是會先觀望對手動作，「我們應該預期愛迪達和Puma可能會有類似決定…因為（關稅 問題）不只限於Nike，而是整體產業的議題，大家都將受關稅衝擊」。

Puma在22日表示，正與美國夥伴洽談，但還沒決定是否、以及會如何調整價格。愛迪達未立即回覆路透記者的置評請求。

駿利亨德森（Janus Henderson）分析師波林（Federico Bori）也說，過去在領導品牌調整價格時，競爭對手通常不久後就會跟進。