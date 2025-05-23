美關稅暫停期走一半 貿易協商有談匯率嗎？彭博推敲可能安排

美國總統川普。(路透)

美國總統川普 暫停課徵更高額對等關稅 的90天期間，將在25日屆滿一半，但檢視美國與各國的貿易談判進展，除了有限的美英協議、以及廣泛的正面評估會談之外，美國迄今對外展現的進展有限，雖然目前約有20國在美國的優先清單上，但未來45天仍有大量工作要做，達成協議之路依然迢迢。

日本 首席貿易談判代表赤澤亮正23日將前往美國進行第三輪貿易談判，預料將和美國貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克會面，美國財長輩森特則能缺席，赤澤亮正預定25日返抵日本，但可能30日再前往華府和貝森特會面。日本一直都被認為有望率先與美國達成貿易協議，但在美國與英國、中國大陸達成協議後，日本已落後於其他國家。

美國聲稱有100多國等著跟美國談判，但除了美國和英國、及中國大陸的協議外，美方過去一周也和貿易夥伴持續進行高層談判，例如葛里爾出席於南韓舉行的亞太經濟合作組織的兩天貿易部長會議期間，密集與台灣、中國大陸、韓國、越南、馬來西亞等國代表舉行會談，美國對於每項談判的進展卻都未提供太多新的具體細節。

彭博經濟學家認為，若貝森特的話屬實，美國下一個將宣布達成貿易協議的國家可能是瑞士；瑞士面臨31%的對等關稅。

川普宣稱他可能片面設定新的關稅稅率，表示他的政府難以按時完成談判，帶給美國貿易夥伴壓力。然而，目前還不清楚川普可能片面設定的關稅稅率會適用於哪些經濟體，而且由於川普政策的反覆無常，在90天暫停期過後，美國也可能為部分或所有正與美國談判的貿易夥伴，再延長關稅暫停期。

分析師認為，美方面對中方的強硬反制、拒不妥協，卻反而做出退讓，可能促使其他國家效仿類似策略，從而增添談判的複雜度，拖慢進程，在美國宣布暫時調降對陸關稅後，日本、印度和南韓都已展現可能調整策略的跡象，但目前還不清楚其他經濟體是否擁有取得成功所需的足夠經濟籌碼、以及川普的可能反應。

各界關注的是美國與各國的貿易談判，是否會施壓貿易夥伴採取措施推動美元貶值。媒體報導，美方在與南韓官員的過去幾輪會談中，曾多次提及匯率問題，若報導屬實，美國可能試圖與台、日、韓、陸等主要貿易夥伴（包括韓國、中國、日本和台灣），建立一個鬆散的雙邊貨幣「諒解」網。