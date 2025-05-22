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美日第三輪貿易談判啟動 赤澤亮正今赴美 力阻7月關稅升級

編譯季晶晶／綜合外電
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日本首席貿易談判代表赤澤亮正（右）23日啟程前往美國，與川普政府進行第三輪貿易磋商。圖為他4月30日赴美進行第二輪談判前在東京羽田機場受訪。(歐新社)
日本首席貿易談判代表赤澤亮正（右）23日啟程前往美國，與川普政府進行第三輪貿易磋商。圖為他4月30日赴美進行第二輪談判前在東京羽田機場受訪。(歐新社)

日本首席貿易談判代表赤澤亮正今天(23日)啟程前往美國，與川普政府進行第三輪貿易磋商。他預計周日(25日)返回日本。

赤澤22日晚間表示：「我們的立場始終未變，強力要求美方重新審視其一系列加徵關稅的措施。我們將以坦誠和建設性的態度進行討論，以期儘快達成互惠協議。」

日本原本被認為最有可能率先與美國達成協議的國家，但如今的進展顯然落後於其他國家，美英已率先談成首份協議，美中也達成關稅休戰。

赤澤表示會議具體安排尚待敲定，包括美方參與會談人員的名單。日媒報導，他預計會晤美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克，但財政部長貝森特將缺席。根據讀賣新聞的報導，赤澤計劃5月30日再次赴華府會晤貝森特。

美國總統川普此前對日本汽車、鋼鐵和鋁製品加徵25%關稅，並實施10%的全面關稅。若雙方未達成貿易協議，全面關稅稅率將於7月初恢復至原先的24%水準。日本首相石破茂強調，日本不會為急於達成協議或接受不解決汽車關稅問題的協定而損害國家利益。

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