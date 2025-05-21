抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價

勃肯鞋（Birkenstock）。(路透)

面對美國關稅 ，包括知名德國涼鞋製造商勃肯鞋(Birkenstock)和珠寶商潘朵拉(Pandora)在內的跨國零售商 ，都開始考慮，要透過提高各國市場價格來分攤關稅造成的成本，以避免為了抵銷美國開徵關稅而在美大幅漲價對銷售可能造成的損害。

跨國業務讓大型零售商，能夠最大限度的降低美國關稅導致的成本；但它們降低傷害的手段卻引起了各國央行的關注，因為這些政策很可能加劇歐盟和英國等其他市場的通貨膨脹，而這些市場的消費者物價近期才終於開始穩定下來。

勃肯鞋財務長上周表示，計畫調漲全球售價，以全面抵銷美國關稅的影響，漲幅在個位數前段(low-single-digit)應該就足夠抵銷美國關稅的影響。

潘朵拉執行長拉西克(Alexander Lacik)則表示，公司正在考慮是否要在全球調漲價格，還是只在其最大的市場美國內調漲就好。

德國顧問公司西蒙顧和(Simon Kucher)合夥人戈勒(Markus Goller)表示：「企業都在認真考慮要分攤關稅的成本。美國以外的製造商可能會說，好吧，我不能把美國市場的價格提高太多，那我就在美國調漲一點，在歐洲調漲一點，然後其他市場也調一點。」

美國總統川普 對全球所有進口產品徵收10%統一關稅，並威脅其貿易夥伴要徵收更高的對等關稅。

但當美國零售巨頭沃爾瑪(Walmart)表示，將不得不調漲價格來應對關稅時，川普則是透過社群媒體命令這家全球最大的零售商把關稅「給我吞下去」。

宣布在美國以外調漲價格，很可能是零售商為了避免遭到川普類似報復的一種方式。

「顯然，如果你現在進入美國的產品需要繳納關稅，那從數字上來看，你就得提高在美國的售價，」芝加哥大學布斯商學院(UChicago Booth School)教授杜貝(Jean-Pierre Dubé)指出，「但你又不想被白宮指控，說單純是因為關稅而提高價格；所以，如果你能證明你在其他地方的價格也都上漲，那⋯這算是一種擋箭牌。」