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關稅衝擊 Target跟進沃爾瑪漲價 家得寶逆勢操作

編譯陳韻涵／綜合報導
美國各大通路因應關稅的定價策略不同，目標百貨擬調漲售價讓消費者分擔關稅。（美聯社）
美國各大通路因應關稅的定價策略不同，目標百貨擬調漲售價讓消費者分擔關稅。（美聯社）

關稅影響，零售商店紛紛調漲商品價格，繼沃爾瑪(Walmart)之後，零售巨頭目標商店(Target)也將大幅漲價；居家修繕龍頭家得寶(Home Depot)則不調漲價格，但將停產部分商品。另據保險公司安聯(Allianz)調查美中等九國企業發現，逾半企業表示，受美國關稅影響，不得不漲價應對。

「每日郵報」報導，數月以來，大型零售商持續警告商品漲價的風險。

一名自稱目標商店員工的使用者在線上論壇「Reddit」發文，公告目標商店自有品牌Heyday的USB-C充電線原本的售價為9.99元，如今調漲為17.99元。

 此人附上他準備更換商品售價標籤的自拍圖寫道，「漲價正在發生，Heyday全線商品都漲」。

目標商店這波高達80%的漲幅源自川普總統的貿易與關稅政策，且目標店員表示，商品調漲「只是剛開始」。

沃爾瑪上周已表示，受關稅衝擊，沃爾瑪本月將調漲價格，目標商店隨後跟進。

川普政府開徵關稅以致提高進口商品價格，盼藉此提振國內低迷的製造業；不同於過往以關稅保護已成長的產業，川普政府今年的目標是啟動近期較少投資的產業。

對於仰賴全球供應鏈的商品，如目標商店販售的電子產品而言，關稅的影響已經讓消費者有感，但自有品牌充電線漲價，則是透過社群媒體讓公眾評論關稅造成物價上漲的案例。

消費者已經看到中國快時尚品牌Shein、零售網購商Temu和全球電商巨擘亞馬遜(Amazon)調漲商品價格；官方數據顯示，此次商品價格調漲尚未嚴重影響全美通膨數據，但4月的通膨率略升。

部分零售業高層警告，消費者未來幾個月會逐漸感受到物價上漲的影響。

「路透」報導，家得寶逆向操作，20日宣布關稅可能導致部分商品斷貨，但現貨商品的價格不變。

家得寶行銷與商品部門副總裁巴斯特克(Billy Bastek)在財報電話會議上表示，第一季的銷售額超過預期，公司計畫「維持產品目錄的定價」。

但巴斯特克不諱言表示，部分商品將缺貨，「某些產品可能會受關稅影響，坦白說，若關稅在產線結構中不合理，我們不會繼續生產這些產品」。

另據英國「衛報」報導，保險公司安聯(Allianz)調查美國、英國和中國等九個國家共4500間企業，結果54%的企業表示，受美國關稅影響，不得不漲價應對；僅22%的受訪企業宣稱，可以承擔關稅造成的上漲成本。

以家居用品為主的家得寶，不打算調高售價，自行吸收關稅。（美聯社）
以家居用品為主的家得寶，不打算調高售價，自行吸收關稅。（美聯社）

關稅 沃爾瑪 川普

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