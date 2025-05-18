我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

眾院預算委員會罕見晚間投票 「又大又美法案」闖關成功

美中貿易戰最後是川普讓步 分析：讓許多國家也想硬起來

編譯劉忠勇／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
90天的關稅寬限期已過了一半，川普上周表示，與150個國家協商貿易協議的時間不夠，美國可能會在未來兩到三周內單方面實施較高的關稅。(美聯社)
90天的關稅寬限期已過了一半，川普上周表示，與150個國家協商貿易協議的時間不夠，美國可能會在未來兩到三周內單方面實施較高的關稅。(美聯社)

中國和美國談判貿易戰休兵時毫無退讓，川普總統反而願意大幅讓步，對中國145%關稅調降至30%，讓各國政府大感意外。不少國家認為應該起而效尤，也有必要在貿易談判對川普政府採取較強硬的立場。

中方強硬談判策略為自己爭取到有利的協議後，循外交途徑求速戰速決的國家開始懷疑是否用對了策略。這些政府迄今一直配合美方要求談判，不敢實施關稅報復。

前美國貿易官員、現為新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所訪問研究員奧爾森（Stephen Olson）說：「這改變了談判的動態，很多國家觀察日內瓦談判的結果，並得到結論，認為川普開始意識到自己過度強硬的手段。」

從大國動向來看，他們逐漸意識到自己握有比先前預期更多的談判籌碼，擁有不急於協商的實力。

南韓

南韓呼聲最高的總統候選人李在明表示，與美國的貿易談判不必急於達成初期協議，並批評現任臨時政府操之過急。

如今90天的關限期已過了一半，川普上周表示，與150個國家協商貿易協議的時間不夠，美國可能會在未來兩到三周內單方面實施較高的關稅。

印度

盡管川普表示印度準備降低所有對美國貨品的關稅，但印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）對記者表示，貿易談判仍在進行中，「遽下判斷為時過早。」印度商務部長戈雅（Piyush Goyal）將赴美國進一步協商。

GeoMacro首席策略師帕皮奇（Marko Papic）說：「很多國家可能會效法中國，認為和川普總統談判的正確方向是堅定立場、保持冷靜，迫使他屈服。」

日本

日本貿易官員預定本周訪問華盛頓。負責日本關稅事務的首席談判代表赤澤良誠本月初表示，他希望能在6月和美方達成協議，但最近據日本媒體報導，更可能在7月，並且會在參議院選前達成協議。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）說：「排隊的人都在想，又何必排隊？這項協議讓中國跳過排隊，而且對美國並沒有明確的好處，所以對其他國家來說，看在眼裡更痛苦。」

就連美國官員也表示，談判需要更長時間。美國商務部長盧特尼克接受彭博電視訪問時表示，與日本和南韓的談判將需要時間。美國財政部長貝森特上周表示，歐盟因缺乏共識而妨礙了談判的進展。

不過，新加坡國立大學教授、前世界銀行中國主任郝福滿（Bert Hofman）提醒，「對大多數國家來說，對美國採取強硬立場風險相當大」。

加拿大

加拿大就是一個典型例子，根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）上周報告，加拿大已實質上停徵幾乎所有對美國商品的關稅。然而，加拿大財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）周末駁斥此說，他說加拿大政府仍保留對數百億美元美國商品的25%報復性關稅。

越南

而對越南來說，因1/3經濟依賴對美貿易，意味著除了嚴正抗議之外並無籌碼。

關稅 川普 加拿大

上一則

路透：五角大廈正為美中開戰做好準備 與中國打持久戰

下一則

眾院預算委員會罕見晚間投票 「又大又美法案」闖關成功

延伸閱讀

美俄明早通話 英德法搶先致電川普籲1事

美俄明早通話 英德法搶先致電川普籲1事
收入極度依賴國際生 哥倫比亞大學營運因川普政策陷困

收入極度依賴國際生 哥倫比亞大學營運因川普政策陷困
與川普晚餐的加密貨幣富豪 多人來自中國和東南亞

與川普晚餐的加密貨幣富豪 多人來自中國和東南亞
川普明擬與普亭通話 魯比歐：川普希望盡快見面

川普明擬與普亭通話 魯比歐：川普希望盡快見面

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
根據在美國與中國在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅。（路透）

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

2025-05-12 03:22
美國總統川普表示，他將簽署行政命令壓低美國處方箋藥物的價格。（美聯社）

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

2025-05-12 08:35
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

2025-05-11 20:52
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼