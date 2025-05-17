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轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

編譯盧思綸／即時報導
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全球最大零售商沃爾瑪公司以高額關稅為由，表示部分商品本月底可能漲價。圖為加州歐申塞德一處沃爾瑪外的停車場。(路透)
全球最大零售商沃爾瑪公司以高額關稅為由，表示部分商品本月底可能漲價。圖為加州歐申塞德一處沃爾瑪外的停車場。(路透)

華爾街日報報導，全球最大零售商沃爾瑪公司（Walmart）本周以高額關稅為由，表示月底可能部分商品漲價，隨後美國總統川普17日發文攻擊沃爾瑪，要求「和中國去商量好吞下關稅」，而非怪罪關稅造成商品成本上漲。

川普在真實社群表示：「沃爾瑪應該停止怪罪關稅，把關稅當全面調漲的理由。沃爾瑪去年賺了數十億美元，遠超預期。」

川普還說：「沃爾瑪和中國之間應該喬好吞下關稅，而不是轉嫁給消費者。我會盯緊你們，你們的顧客也會！！！」

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）上月才和一群零售業高層會見川普，根據知情人士透露，當時董明倫就警告關稅可能會導致商品漲價。

沃爾瑪5月15日則宣布，隨著受關稅影響的商品陸續上架，本月及今夏初將調漲部分商品價格。而沃爾瑪作為美國消費市場景氣的風向球，明確針對關稅影響的表態是貿易戰如何衝擊零售業的重要指標。

路透報導，董明倫15日與分析師舉行電話會議提到，鑑於零售利潤空間有限，沃爾瑪無法全面吸收關稅成本。儘管如此，他強調，沃爾瑪承諾會確保與關稅相關、主要來自中國的一般商品成本不會推高食品價格。

董明倫也在會中感謝川普近期就貿易與中國達成進展，並表示希望未來能實現更長遠的協議，進一步降低關稅。

沃爾瑪發言人17日表示，公司「致力維持最低價格，這點不會改變。在零售利潤微薄的情況下，我們會盡可能讓價格保持在最低水準」。

其他企業也已宣布漲價，預料還會有更多公司跟進。福特汽車表示將三款熱門車型的價格將調漲；愛馬仕則表示在美國的商品價格將上調。

關稅 沃爾瑪 川普

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