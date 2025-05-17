川普：美中若未達關稅協議 中恐支離破碎

川普出訪中東，促成大單貿易，回美國後，又將面臨關稅、預算等問題。圖為川普在空軍一號專機上。(美聯社)

川普 總統16日表示，假如美國當初沒有與中國達成協議，中國可能會支離破碎(broken apart)；他還說，現在想與美國達成協議的國家太多了，他不會與所有國家達成貿易協議。

川普於美東時間16日結束中東訪問行程，於晚間返回華府；他日前在阿布達比(Abu Dhabi)接受福斯新聞頻道(Fox News)專訪，訪問內容在16日播出。

美國正與各國談判貿易協議，川普說，印度是世界上關稅最高的國家之一，讓其他國家幾乎無法在印度做生意，但印度現在願意美國降至零關稅；他說，這很快就會實現，他現在並不著急。他還表示，所有國家都想與美國達成協議，包括南韓在內。

川普並表示，他會達成一些協議，但不會與所有國家達成協議，並指出，目前有150個國家希望與美國達成協議，但美國無法與所有人見面，未來他會為無法達成協議的國家設定上限。

對於美國日前與中國達成協議，暫緩兩邊的報復性關稅90天，川普指出，市場非常樂意看到這項協議，並認為，如果他當初沒有與中國達成協議，中國可能會支離破碎；川普也表示，美國就算沒有與中國達成協議，美國也不會潰敗。

他說，他利用貿易來為美國清算舊帳和創造和平，並指出，伊朗 也想要與美國貿易。川普重申，伊朗絕不能擁有核子武器，並表示，美國百分之百、一定會為伊朗問題找到解決方案，並表示，有可能是暴力的方法，也有可能是非暴力的方法，「但我更喜歡非暴力」。

川普說，伊朗希望與美國達成協議，並稱伊朗有非常龐大的原油資源，有足以使用300年的原油，並質疑像伊朗這樣坐擁豐富原油的國家，為什麼需要民用核能(civil nuclear)？

對於俄羅斯與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡展開會談，川普說，他因為行程關係沒有辦法前往，並表示，他也從來沒有安排要出席。

他說，俄國總統普亭 希望與烏克蘭談，並認為，若不是因為他，俄烏之間有太多憎恨，根本不會展開會談；川普認為，最後會達成協議，並表示，他和普亭應該要見面，未來可能會做這樣的安排，但川普沒有說明時間點。

川普說，特使威科夫(Steve Witkoff)表現得很好，但自己有可能是唯一可以完成任務的人；川普認為，普亭已經對俄烏戰爭感到厭倦，現在普亭面子上也不好看。