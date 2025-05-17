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美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

沒時間和150國談 川普：2至3周致函各國新稅率

記者顏伶如／綜合報導
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美中日前在瑞士談判關稅，雖大幅調降，但專家指出，30%關稅仍然不低，對貿易衝擊還是不小。圖為上海港口。（歐新社）
美中日前在瑞士談判關稅，雖大幅調降，但專家指出，30%關稅仍然不低，對貿易衝擊還是不小。圖為上海港口。（歐新社）

川普總統16日說，美國將展開片面行動，各別通知貿易夥伴的關稅新稅率。他表示，美國不可能在7月初期限之前，與50多個貿易夥伴完成降低關稅的協議。川普指出，貿易夥伴未來兩到三周便將收到財政部長貝森特(Scott Bessent)與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)信函，「告知如果要跟美國做生意將繳多少關稅」。

川普說：「我們會很公平的。」

川普16日在阿布達比(Abu Dhabi)表示，政府團隊與中國的貿易談判頗有斬獲，協議「正在形成的過程當中」。他說，中方非常希望跟美國達成協議。

川普4月2日宣布關稅措施並喻為「解放日」(Liberation Day)，引發全球股市震盪，國際貿易戰山雨欲來。後來川普4月9日調整策略，宣布新關稅暫停90天，除了中國之外，為其他國家打開與川普政府貿易代表展開協商的大門。不過，川普16日在阿拉伯聯合大公國的企業圓桌會議上說，雖然有「150個國家」希望跟美國達成協議，但「我們不可能跟那麼多想跟我們見面的人開會」。

哪些國家將收到通知，哪些國家還有機會跟美國談判，川普則未透露。川普4月對大約60個貿易夥伴祭出最高50%的對等關稅(reciprocal tariffs)，所有外國進口商品一律徵收基本關稅10%。

消息人士說，實在有太多國家在同一時間想跟美國談判，政府計畫7月後實施特定水平關稅，並於「適當時機」展開其他磋商。這是川普首次公開承認，三個月內與數十個國家達成貿易協議的目標過於雄心勃勃。

Politico新聞網站分析，川普政府與幾個亞洲重要貿易夥伴磋商近來出現不順。對美國而言，南韓、日本是能對中國發揮制衡效果的戰略夥伴，川普政府雖說談判獲得重大進展，但與日韓兩國協商卻已放緩。

川普政府與其他國家透過貿易談判達成新架構的實例，到目前為止第一例是5月稍早的英國，第二例是上周末貝森特與美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)在日內瓦跟中方代表的談判。

川普先前宣布的90天暫停關稅將於7月8日到期。國際信評機構惠譽(Fitch Ratings)指出，目前美國進口商品平均關稅為13%。

有線電視新聞網(CNN)分析，川普關稅立場反覆對企業與消費者帶來極大的不確定，主流經濟學家說美國經濟衰退機率有五成。

川普總統16日首次證實沒時間與150國各別談完關稅，美國會片面通知各國的稅率。圖...
川普總統16日首次證實沒時間與150國各別談完關稅，美國會片面通知各國的稅率。圖為玩具商家擔心進口貨品漲價，預先囤貨。（歐新社）

川普 關稅 貝森特

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