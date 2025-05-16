美中貿易達共識？中官媒指「還沒到開香檳時候」、引毛澤東「這些話」

美國與中國高層經貿會談10日在日內瓦舉行。左方為美方代表團財長貝森特、貿易代表葛里爾；右為中國國務院副總理何立峰、商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。雙方經過兩天談判後，於14日開始實施減少關稅等多項措施。（路透）

日前美國與中國在瑞士日內瓦舉行經貿高層會談取得共識、發布聯合聲明，14日起採取降低關稅 等諸多舉措，以減緩貿易緊張局勢，不過中國官方背景的媒體強調，「現在還沒到開香檳慶祝的時候」，指「新的博弈才剛剛開始」，因為根據對美國的了解，「一旦形勢不利，他們隨時都會翻臉毀約」，文裡還引述了中共前領導人毛澤東曾說的「以鬥爭求團結則團結存」。

具有中國外交部背景的公眾號「朝陽少俠」16日發表題為「還沒到開香檳慶功的時候」文章，開頭指出，「中美經貿高層會談結果大超預期，世界暫時鬆了一口氣。想到美國人扛不住，沒想到這麼快就扛不住了。」

文章旋即談到一些「啟示」，表示美國單方面宣布對貿易夥伴徵稅，加到145%，明晃晃敲詐勒索，「這就像黑手黨收保護費，你要是不交，他就要拳打腳踢；你要是交了，他還要吃乾抹淨，不僅要錢還要命。」文章指，盟友們也對美國見利忘義、六親不認的作派「徹底寒了心」，都在「加緊另謀出路」。文中列舉的各國家動作，諸如「曾經的忠實小弟加拿大眼看要被吞併，奮起對等反制」；歐盟加快與中東、拉美談判自貿協定，近期又與中國就電動車價格承諾談判接觸；日本 、南韓「陽奉陰違」，大力扶持本國製造業，還指日本悄悄拋售美債「釜底抽薪」，被網友稱「新時代的珍珠港事件」。

值得注意的是，文中引述毛澤東1940年的說法，稱「以鬥爭求團結則團結存，以妥協求團結則團結亡」，文章強調，「這句話的含金量還在上升，此次日內瓦會談就是最新註腳」，認為中國「用自己的理智、定力和大局觀，又一次把美國逼上了談判桌。」

文中還提及，「對付強盜就得用他們能聽懂的方式說話，這是我們從百年黨史和中美鬥爭史中得出的硬道理。」並再引述毛澤東於韓戰時期的說法，「要打多久就打多久，一直打到完全勝利」，此外還提及2021年華為副董事長孟晚舟「在不認罪、不支付罰金的情況下重返祖國」的例子，認為這即是「以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得尊重」。

針對中美貿易戰 ，該文稱，早在2018年美國挑起「貿易戰1.0」後，中國就一直在「靜水深流，修煉蓄力」：對內加快建設全中國統一大市場，寧可慢一點、也要好一點；對外促進高水準對外開放，透過「一帶一路」，讓東協占外貿總值達15.9%，中國對美出口占全部出口，則從2018年的19.2%，降至2024年的14.7%。文章還說，多家美國智庫也認為，中國已經為這場長期鬥爭「準備了6至7年」，其戰略定力與系統性應對能力遠超美國預期，並指中國早就在布局科技研發、國產替代，甚至思考「替換美國市場」。

該文文末強調，「對美關稅戰是一場持久戰，其意義不啻為一場革命，也是中國戰略地位發生歷史性變化的必經一役」，文中引述《孫子兵法》「以近待遠，以佚待勞，以飽待饑，此治力者也」段落，稱面對強大對手，「我們要沉著冷靜、以靜制動，等到彼竭我盈之時，一擊致勝」。「新的博弈才剛剛開始，現在還沒到開香檳慶功的時候。根據我們對美國的了解，一旦形勢不利，他們隨時都會翻臉毀約」，「必須始終枕戈待旦，弓弩上弦。」